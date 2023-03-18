Лига 1. Лилль вырывает победу в Тулузе

Лига 1, 28-й тур

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Лилль 0:2

Голы: Алессандро 85, Байо 90+11

"Лилль" вырвал важные три очка в концовке матча в Тулузе. Этот успех позволил команде Паулу Фонсеки подняться на 5-ю позицию. В свете завтрашнего выезда "Ренна" в Париж у "догов" есть все шансы сохранить еврокубковый спот по итогам тура. Для хозяев же этот результат не столь трагичен – отрыв +12 от зоны вылета позволяет чувствовать себя уверенно.

Несмотря на отсутствие голов в первые 80 минут, игра была предельно яркой и достаточно открытой. А иначе и быть не могло, ведь встречались вторая и шестая команды по созданным моментам в этом сезоне. "Тулуза" была традиционно опасна на стандартах. С одних лишь угловых за матч было создано три голевых возможности. Руо упустил первую из них на 22-й минуте после осторожного дебюта от обоих коллективов.

Ещё один момент до перерыва упустил Абухляль, пробив в штангу после корнера. В ответ у "Лилля" был очень опасный выпад Дэвида, героически остановленный подкатом Николайсена. Во втором тайме гости заметно прибавили, потому Николайсену пришлось продолжать усердствовать у своих ворот. Именно он остановил убийственную контратаку, в ходе которой Дэвид выкатил мяч на Бамба, и лишь блок центрбека остановил мяч на пути к пустующим воротам.

Но Николайсен был бессилен, когда Алессандро забил свой 4-й гол в кампании с углового, выведя "Лилль" вперёд за 5 минут до конца основного времени. Сьерро в концовке мог сравнивать, снова таки со стандарта. Но его удар на 90+9 минуте потащил Шевалье, а затем Сьерро ошибся у своих ворот, подарив гол для Джало. 0:2. "Лилль" продолжает борьбу за еврокубки.

Тулуза: Дюпе – Каманси, Руо, Николайсен, Суасо – Спирингс, ван ден Бомен – Абухляль, Деягер (Ратао 66), Шаиби (Сьерро, 79) – Даллинга (Онауи, 79)

Лилль: Шевелье – Веа (Рамет, 90+6), Фонте, Алессандро, Гудмундссон – Гомеш, Гомес (Балеба, 80) – Унас (Жегрова, 70), Кабелла (Байо, 79), Бамба – Дэвид

Предупреждения: Николайсен 85, Сьерро 90