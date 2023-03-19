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ПСЖ - Ренн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В январе парижане "Ренну" проиграли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионство ПСЖ по итогам текущего сезона ни у кого не вызывает сомнений. Однако его еще предстоит оформить официально. Поединок с "Ренном" обещает получиться очень непростым. Из четырех последних игр парижане победили этого оппонента только однажды и со счетом 1:0. Неймар продолжает оставаться вне игры, но Лионель Месси и Килиан Мбаппе выходят в стартовом составе.
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Чемпионат Франции 28-й тур
19 марта. Начало в 18:05
ПСЖ - "Ренн"
Трансляция – MEGOGO
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