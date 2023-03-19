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Соболь помог Страсбургу комфортно одолеть Осер, выйдя на замену в конце матча

Франция
(1 голосов)

Украинец появился на поле на 83 минуте матча

Соболь помог Страсбургу комфортно одолеть Осер, выйдя на замену в конце матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Французский "Страсбур", за который выступает украинец Эдуард Соболь, одержал уверенную победу в матче 28-го тура Лиги-1, обыграв "Осер" со счетом 2:0.

Украинский защитник Эдуард Соболь попал в заявку на матч и вышел на поле на 83-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды. Уже через три минуты после выхода украица "Страсбург" удвоил преимущество и спокойно довел мачт до победного конца.

После этого матча "Страсбур" набрал 26 очков и теперь занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Осер" находится на 17-й позиции.

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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