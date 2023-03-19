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Малиновский в основе. Реймс - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
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Малиновский в основе. Реймс - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: twitter.com/OM_Officiel / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ланс" благодаря своей победе над "Анже" вчера вышел на второе место в таблице французской Лиги 1. Однако у "Марселя" игра в запасе против середняка чемпионата "Реймса". Команде Руслана Малиновского необходима победа, чтобы вернуть единоличную вторую позицию в таблице. К тому же можно сократить отставание от "ПСЖ", который сегодня потерял очки.

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Чемпионат Франции 28-й тур
19 марта. Начало в 21:45
"Реймс" - "Марсель"
Трансляция – MEGOGO

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