Малиновский в основе. Реймс - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ланс" благодаря своей победе над "Анже" вчера вышел на второе место в таблице французской Лиги 1. Однако у "Марселя" игра в запасе против середняка чемпионата "Реймса". Команде Руслана Малиновского необходима победа, чтобы вернуть единоличную вторую позицию в таблице. К тому же можно сократить отставание от "ПСЖ", который сегодня потерял очки.

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Чемпионат Франции 28-й тур

19 марта. Начало в 21:45

"Реймс" - "Марсель"

Трансляция – MEGOGO