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И звезды не помогли. ПСЖ – Ренн 0:2. Видео голов и обзор матча

Франция
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Сухая победа Ренна

И звезды не помогли. ПСЖ – Ренн 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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"Пари Сен-Жермен" неожиданно проиграл "Ренну" в домашнем матче в рамках 28-го тура французской Лиги-1.

Вашему внимаю видео голов и обзор матча "Пари Сен-Жермен" - "Ренн", в котором "красно-черные" шокировали нынешних чемпионов Франции:

ПСЖ - Ренн 0:2

Голы: Токо Экамби, 45, Калимуэндо, 48

ПСЖ: Доннарумма – Пембеле (Заир-Эмери, 46), Перейра, Бичиабу, Бернат (Санчеш, 56), Мендеш – Верратти, Руис (Экетике, 56) Витинья – Месси, Мбаппе.

Ренн: Манданда – Трюффер, Омари, Теате, Ву, Спенс (Траоре, 78) – Токо Экамби, Угочукву (Сантамария, 78), Бурижо, Дуэ (Гуири, 71) – Калимэндо (Салах, 78).

Предупреждение: Ву, Заир-Эмер.

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В статье: Ренн Пари Сен-Жермен (Париж)
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