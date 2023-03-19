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И звезды не помогли. ПСЖ – Ренн 0:2. Видео голов и обзор матча
Сухая победа Ренна
Фото: Getty Images
"Пари Сен-Жермен" неожиданно проиграл "Ренну" в домашнем матче в рамках 28-го тура французской Лиги-1.
Вашему внимаю видео голов и обзор матча "Пари Сен-Жермен" - "Ренн", в котором "красно-черные" шокировали нынешних чемпионов Франции:
ПСЖ - Ренн 0:2
Голы: Токо Экамби, 45, Калимуэндо, 48
ПСЖ: Доннарумма – Пембеле (Заир-Эмери, 46), Перейра, Бичиабу, Бернат (Санчеш, 56), Мендеш – Верратти, Руис (Экетике, 56) Витинья – Месси, Мбаппе.
Ренн: Манданда – Трюффер, Омари, Теате, Ву, Спенс (Траоре, 78) – Токо Экамби, Угочукву (Сантамария, 78), Бурижо, Дуэ (Гуири, 71) – Калимэндо (Салах, 78).
Предупреждение: Ву, Заир-Эмер.
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