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Санчес возвращает Олимпик во второе место. Видео голов и обзор матча Реймс – Марсель 1:2
Команда Малиновского продолжает преследовать ПСЖ
Фото: Olympique de Marseille, twitter
Последний перед международной паузой день клубного футбола оказался положительным для "Марселя". Команда, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, одержала волевую победу над "Реймсом" и вернулась на второе место в таблице. Кроме того, потерпел поражение "ПСЖ", поэтому отставание от первой строчки сократилось до семи очков. Об интриге в борьбе за титул говорить еще рано, однако создать проблемы парижанам в заключительной части сезона марсельцы могут.
Лига 1, 28-й тур
Реймс – Марсель 1:2
Голы: Балогун 13 – Алексис Санчес 16, 29
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