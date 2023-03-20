Санчес возвращает Олимпик во второе место. Видео голов и обзор матча Реймс – Марсель 1:2

Последний перед международной паузой день клубного футбола оказался положительным для "Марселя". Команда, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, одержала волевую победу над "Реймсом" и вернулась на второе место в таблице. Кроме того, потерпел поражение "ПСЖ", поэтому отставание от первой строчки сократилось до семи очков. Об интриге в борьбе за титул говорить еще рано, однако создать проблемы парижанам в заключительной части сезона марсельцы могут.

Лига 1, 28-й тур

Реймс – Марсель 1:2

Голы: Балогун 13 – Алексис Санчес 16, 29