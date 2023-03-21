Мбаппе – новый капитан сборной Франции

Килиан Мбаппе назначен новым капитаном сборной Франции. Главный тренер национальной команды Дидье Дешам считает, что 24-летний нападающий сможет справиться с этой задачей.

Вице-капитаном станет форвард "Атлетико" Антуан Гризманн. Он был одним из главных претендентов на повязку, помимо Мбаппе. Гризманн был теневым лидером сборной Франции на ЕВРО-2024, играя важнеюшую роль в центре поля. Сообщалось, что Дешам доверяет игроку.

"Килиан выполняет все требования, чтобы нести эту ответственность", – сказал Дидье Дешам.

Напомним, что Уго Льорис завершил карьеру в сборной после чемпионата мира в Катаре. Главными претендентами были Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Рафаэль Варан, но последний также недавно завершил карьеру в сборной.