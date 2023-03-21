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Мбаппе – новый капитан сборной Франции
Дешам определился
Getty Images / Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе назначен новым капитаном сборной Франции. Главный тренер национальной команды Дидье Дешам считает, что 24-летний нападающий сможет справиться с этой задачей.
Вице-капитаном станет форвард "Атлетико" Антуан Гризманн. Он был одним из главных претендентов на повязку, помимо Мбаппе. Гризманн был теневым лидером сборной Франции на ЕВРО-2024, играя важнеюшую роль в центре поля. Сообщалось, что Дешам доверяет игроку.
"Килиан выполняет все требования, чтобы нести эту ответственность", – сказал Дидье Дешам.
Напомним, что Уго Льорис завершил карьеру в сборной после чемпионата мира в Катаре. Главными претендентами были Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Рафаэль Варан, но последний также недавно завершил карьеру в сборной.
???? Didier Deschamps officialise le brassard de capitaine pour Kylian Mbappé en Équipe de France ! ©️????????— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 21, 2023
« Il réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité. Sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fédérateur », dit-il à @telefoot_TF1.
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