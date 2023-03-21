Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси не рассматривает переход в Саудовскую Аравию
Продление контракта – наиболее вероятный исход
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лионель Месси не рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию, сообщает Diario Sport. Сейчас наиболее вевроятный исход – продление контракта с "ПСЖ".
"Парижане" готовят новое предложение контракта. Текущее соглашение лео истекает в конце сезона.
Ранее Хорхе Месси опроверг, что Месси предлагают 600 миллионов евро за два года в "Аль-Хиляле". Сообщалось, что игроком также интересуется "Аль-Иттихад".
Ранее сообщалось, что одно из требований Месси по продлению контракта – усиление команды будущим летом. Парадокс в том, что клубу будет тяжело и продлить Лео и существенно усилить команду из-за финансового фэйр-плей.
Популярное сейчас
- Чернигов обыгрывает Эпицентр. Таблица спаррингов Первой лиги
- Конспекты Шевченко, позиция Зинченко и место для Буяльского. Каким будет состав сборной Украины при Ротане
- "Это невозможно". В СНБО опровергли информацию о 100 тысячах погибших украинских военных
- Малиновский стал полноценным игроком Марселя - СМИ
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО