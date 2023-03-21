Месси не рассматривает переход в Саудовскую Аравию

Лионель Месси не рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию, сообщает Diario Sport. Сейчас наиболее вевроятный исход – продление контракта с "ПСЖ".

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"Парижане" готовят новое предложение контракта. Текущее соглашение лео истекает в конце сезона.

Ранее Хорхе Месси опроверг, что Месси предлагают 600 миллионов евро за два года в "Аль-Хиляле". Сообщалось, что игроком также интересуется "Аль-Иттихад".

Ранее сообщалось, что одно из требований Месси по продлению контракта – усиление команды будущим летом. Парадокс в том, что клубу будет тяжело и продлить Лео и существенно усилить команду из-за финансового фэйр-плей.