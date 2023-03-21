ПСЖ готов продлить контракт с Рамосом с условием снижения зарплаты

"ПСЖ" хочет продлить контракт с Серхио Рамосом, но только с условием снижения зарплаты, сообщает Marca. Защитник также хочет остаться в клубе.

Сообщается, что Серхио хотят продлить, несмотря на соглашение со Миланом Шкриньяром, который присоединится к клубу. Испанец один из лучших игроков "ПСЖ" в этом сезоне, он провел 36 матчей забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются в Саудовской Аравии. Тем не менее, для защитника всегда было приоритетом продлить контракт с "ПСЖ".