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ПСЖ готов продлить контракт с Рамосом с условием снижения зарплаты

Франция
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Испанцу 30-го марта исполняется 37 лет

ПСЖ готов продлить контракт с Рамосом с условием снижения зарплаты

Фото: twitter.com/SergioRamos

Новина українською

"ПСЖ" хочет продлить контракт с Серхио Рамосом, но только с условием снижения зарплаты, сообщает Marca. Защитник также хочет остаться в клубе.

Сообщается, что Серхио хотят продлить, несмотря на соглашение со Миланом Шкриньяром, который присоединится к клубу. Испанец один из лучших игроков "ПСЖ" в этом сезоне, он провел 36 матчей забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются в Саудовской Аравии. Тем не менее, для защитника всегда было приоритетом продлить контракт с "ПСЖ".

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В статье: Серхио Рамос Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
marca.com

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