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ПСЖ готов продлить контракт с Рамосом с условием снижения зарплаты
Испанцу 30-го марта исполняется 37 лет
Фото: twitter.com/SergioRamos
"ПСЖ" хочет продлить контракт с Серхио Рамосом, но только с условием снижения зарплаты, сообщает Marca. Защитник также хочет остаться в клубе.
Сообщается, что Серхио хотят продлить, несмотря на соглашение со Миланом Шкриньяром, который присоединится к клубу. Испанец один из лучших игроков "ПСЖ" в этом сезоне, он провел 36 матчей забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуются в Саудовской Аравии. Тем не менее, для защитника всегда было приоритетом продлить контракт с "ПСЖ".
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