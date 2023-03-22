Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гризманн может завершить международную карьеру
Одна из причин - капитанство Мбаппе
Нападающий "Атлетико" Мадрид и сборной Франции Антуан Гризманн подумывает над завершением карьеры в национальной команде.
По информации L'Equipe, причин для такого у 32-летнего форварда сразу несколько. Размышления Гризманна связаны с уходом Уго Льориса и Рафаэля Варана, а также отсутствие в сборной его друга Поля Погба.
Еще одна из причин возможного его ухода - решение Дидье Дешама отдать капитанскую повязку Килиану Мбаппе. На капитанство рассчитывал сам Антуан, так как дольше представляет свою страну на международном уровне.
Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года. Провел 117 матчей (пятый результат в истории) и забил 42 гола. Ближайшие матчи "трехцветные" проведут в рамках отбора к Евро-2024. Французы сыграют с Нидерландами и Ирландией - 24 и 27 марта соответственно.
Популярное сейчас
- Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП
- Буяльский: Сидорчук ночью уже не спит, а читает книжки и готовится к тренерской карьере
- Конте скорее всего уволят на этой неделе. Тоттенхэму будет сложно пригласить топового тренера
- СМИ: Приоритет Месси – возвращение в Барселону
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера