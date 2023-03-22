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Гризманн может завершить международную карьеру

Франция
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Одна из причин - капитанство Мбаппе

Гризманн может завершить международную карьеру

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Мадрид и сборной Франции Антуан Гризманн подумывает над завершением карьеры в национальной команде.

По информации L'Equipe, причин для такого у 32-летнего форварда сразу несколько. Размышления Гризманна связаны с уходом Уго Льориса и Рафаэля Варана, а также отсутствие в сборной его друга Поля Погба.

Еще одна из причин возможного его ухода - решение Дидье Дешама отдать капитанскую повязку Килиану Мбаппе. На капитанство рассчитывал сам Антуан, так как дольше представляет свою страну на международном уровне.

Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года. Провел 117 матчей (пятый результат в истории) и забил 42 гола. Ближайшие матчи "трехцветные" проведут в рамках отбора к Евро-2024. Французы сыграют с Нидерландами и Ирландией - 24 и 27 марта соответственно.

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В статье: Франция Антуан Гризманн
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Источник:
L'Equipe

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