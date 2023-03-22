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"Это неуважение к Гризманну". Робер Пирес раскритиковал решение Дешама
Не всем понравилось назначение Мбаппе капитаном сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Франции Робер Пирес прокомментировал решение наставника "трехцветных" Дидье Дешама назначить капитаном национальной команды Килиана Мбаппе.
"Логичный выбор? Честно говоря, нет. Я ожидал, что капитаном станет Гризманн, учитывая сколько лет он уже играет за сборную и сколько сделал.
Это неуважение к Антуану, хотя я должен подчеркнуть, что не имею ничего против Мбаппе. Мы не должны забывать, что Гризманн сделал на последнем чемпионате мира, где он был лучшим и самым стабильным", — сказал Пирес.
Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн может уйти из сборной. Одной из причин называли капитанство Мбаппе.
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