"Это неуважение к Гризманну". Робер Пирес раскритиковал решение Дешама

Бывший игрок сборной Франции Робер Пирес прокомментировал решение наставника "трехцветных" Дидье Дешама назначить капитаном национальной команды Килиана Мбаппе.

"Логичный выбор? Честно говоря, нет. Я ожидал, что капитаном станет Гризманн, учитывая сколько лет он уже играет за сборную и сколько сделал.

Это неуважение к Антуану, хотя я должен подчеркнуть, что не имею ничего против Мбаппе. Мы не должны забывать, что Гризманн сделал на последнем чемпионате мира, где он был лучшим и самым стабильным", — сказал Пирес.