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"Это неуважение к Гризманну". Робер Пирес раскритиковал решение Дешама

Франция
(1 голосов)

Не всем понравилось назначение Мбаппе капитаном сборной

"Это неуважение к Гризманну". Робер Пирес раскритиковал решение Дешама

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Франции Робер Пирес прокомментировал решение наставника "трехцветных" Дидье Дешама назначить капитаном национальной команды Килиана Мбаппе.

"Логичный выбор? Честно говоря, нет. Я ожидал, что капитаном станет Гризманн, учитывая сколько лет он уже играет за сборную и сколько сделал.

Это неуважение к Антуану, хотя я должен подчеркнуть, что не имею ничего против Мбаппе. Мы не должны забывать, что Гризманн сделал на последнем чемпионате мира, где он был лучшим и самым стабильным", — сказал Пирес.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн может уйти из сборной. Одной из причин называли капитанство Мбаппе.

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В статье: Дидье Дешам Робер Пирес Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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Источник:
France Info

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
22.03.2023 в 10:32
Дійсно... Один паше майже кожного матчу, інший іноді виблискує Так Мбаппе дуже талановитий реалізатор, але Гризманн людина середини поля, яка веде гру! І збірна, це не ПСЖ, коли Кіліана задарували плюшками, аби він не пішов з клубу.
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2.dc (Николаев)
22.03.2023 в 10:27
Как по мне, Гризманн пашет как чёрт на команду, связующее звено между всеми и всеми … Это Лидер команды, с большой буквы этого слова. Ну как-то так …
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