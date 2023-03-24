Мбаппе: Сказал Гризманну, что на его месте отреагировал бы так же

Новый капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал разочарование Антуана Гризманна из-за того, что капитанская повязка не досталась ему.

"Я поговорил с Антуаном, он разочарован – и это можно понять. Я сказал ему, что отреагировал бы так же.

Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Я ему не начальник. Мы будем идти рука об руку и постараемся сделать так, чтобы сборная Франции царствовала на мировом уровне.

Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать. Мы ни перед кем не должны закрывать дверь, каждый может свободно выразить свое мнение", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.