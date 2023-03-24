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Мбаппе: Сказал Гризманну, что на его месте отреагировал бы так же

Франция
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Нападающий сборной Франции - о капитанской повязки

Мбаппе: Сказал Гризманну, что на его месте отреагировал бы так же

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал разочарование Антуана Гризманна из-за того, что капитанская повязка не досталась ему.

"Я поговорил с Антуаном, он разочарован – и это можно понять. Я сказал ему, что отреагировал бы так же.

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Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Я ему не начальник. Мы будем идти рука об руку и постараемся сделать так, чтобы сборная Франции царствовала на мировом уровне.

Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать. Мы ни перед кем не должны закрывать дверь, каждый может свободно выразить свое мнение", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

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В статье: Франция Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport

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