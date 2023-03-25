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Месси о победе на ЧМ: Не хочу забывать бывших партнеров по команде, которые прошли и также отдали все, чтобы добиться этого

Франция
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Первый матч после победы на Мундиале

Месси о победе на ЧМ: Не хочу забывать бывших партнеров по команде, которые прошли и также отдали все, чтобы добиться этого

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Лионель Месси выступил с речью о победе Аргентины на чемпионате мира после товарищеского матча с Панамой (2:0). Аргентинец обратился к болельщикам и поблагодарил партнеров.

"Прежде всего, спасибо всем за любовь. Мы давно говорили о том, что сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира.

Я всегда мечтал об этом моменте, о возможности отпраздновать с вами, о возможности приехать в мою страну с победой на Кубке Америки, чемпионате мира. Это самое лучшее ощущение.

Также не хочу забывать бывших партнеров по команде, которые прошли и также отдали все, чтобы добиться этого (выиграть ЧМ). Они заслуживают уважения и признания всего аргентинского народа.

Добиться этого очень сложно. Это зависит от многих вещей. Наслаждаемся третьей звездой!", – сказал Лео.

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Аргентинец отличился на 89-ой минуте поединка со штрафного. Следующий матч Аргентина сыграет против сборной Кюрасао 28-го марта.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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Источник:
vermouth-deportivo.com

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