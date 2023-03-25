Президент ПСЖ подтвердил, что интересуется покупкой Малаги: Город и клуб просто фантастические

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможной покупке Qatar Sports Investments испанской "Малаги". Он подтвердил, что интересуется покупкой клуба.

"Мы ищем возможности, это фантастический клуб, и сейчас они в сложной ситуации. Если есть возможность, то почему бы и нет? Город и клуб просто фантастические", – сказал Аль-Хелаифи.

На даный момент "Малага" принадлежит катарскому инвестору Абдулле Аль-Тани и занимает 20-ое место во втором испанском дивизионе. У клуба сейчас финансовые трудности.

Напомним, что QSI принадлежит не только "ПСЖ", но и с прошлого лета миноритарный пакет акций португальской "Браги".