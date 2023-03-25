Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПСЖ подтвердил, что интересуется покупкой Малаги: Город и клуб просто фантастические
"Малага" может стать третьим клубом, в который вложились QSI
Фото из открытых источников
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможной покупке Qatar Sports Investments испанской "Малаги". Он подтвердил, что интересуется покупкой клуба.
"Мы ищем возможности, это фантастический клуб, и сейчас они в сложной ситуации. Если есть возможность, то почему бы и нет? Город и клуб просто фантастические", – сказал Аль-Хелаифи.
На даный момент "Малага" принадлежит катарскому инвестору Абдулле Аль-Тани и занимает 20-ое место во втором испанском дивизионе. У клуба сейчас финансовые трудности.
Напомним, что QSI принадлежит не только "ПСЖ", но и с прошлого лета миноритарный пакет акций португальской "Браги".
Популярное сейчас
- Виктор Цыганков стал отцом
- Барселоне пришлось исключить Гави из основного состава
- Украина U21 - Дания U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО