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Президент ПСЖ подтвердил, что интересуется покупкой Малаги: Город и клуб просто фантастические

Франция
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"Малага" может стать третьим клубом, в который вложились QSI

Президент ПСЖ подтвердил, что интересуется покупкой Малаги: Город и клуб просто фантастические

Фото из открытых источников

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможной покупке Qatar Sports Investments испанской "Малаги". Он подтвердил, что интересуется покупкой клуба.

"Мы ищем возможности, это фантастический клуб, и сейчас они в сложной ситуации. Если есть возможность, то почему бы и нет? Город и клуб просто фантастические", – сказал Аль-Хелаифи.

На даный момент "Малага" принадлежит катарскому инвестору Абдулле Аль-Тани и занимает 20-ое место во втором испанском дивизионе. У клуба сейчас финансовые трудности.

Напомним, что QSI принадлежит не только "ПСЖ", но и с прошлого лета миноритарный пакет акций португальской "Браги".

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В статье: Нассер Аль-Хелаифи Малага (Испания) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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