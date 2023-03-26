  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Болельщики ПСЖ хотят встретиться с Аль-Хелаифи, чтобы выразить недовольство
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики ПСЖ хотят встретиться с Аль-Хелаифи, чтобы выразить недовольство

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Фанаты хотят, чтобы менеджмент клуба изменился

Болельщики ПСЖ хотят встретиться с Аль-Хелаифи, чтобы выразить недовольство

Twitter

Новина українською

Группа ультрас "ПСЖ" Collectif Ultras Paris отправила запрос на встречу с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

Фаны хотят получить такую возможность как можно скорее, чтобы высказать претензии по поводу управления клубом. Ультрас недовольны ранним вылетом команды из ЛЧ и Кубка Франции. Они считают это системными проблемами, которые продолжаются из сезона в сезон, независимо от руководящих лиц.

Однако фаны заявили, что собираются продолжать поддерживать команду, поскольку футболисты не должны быть единственными, кто страдает из-за неудач клуба. Ультрас считают, что клуб имеет спортивную политику без реального направления, беспричинную покупку громких имен без заботы о балансе команды и подходе, при котором маркетинг ставят выше результатов.

По теме
yellow-arrow
Санчес: Я хотел перейти в Манчестер Сити, но мне помешал Моуриньо
yellow-arrow
Варан: Закончу карьеру либо в Манчестере, либо в Лансе
yellow-arrow
Президент ПСЖ подтвердил, что интересуется покупкой Малаги: Город и клуб просто фантастические
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Co_Ultras_Paris

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде