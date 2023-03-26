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Болельщики ПСЖ хотят встретиться с Аль-Хелаифи, чтобы выразить недовольство
Фанаты хотят, чтобы менеджмент клуба изменился
Группа ультрас "ПСЖ" Collectif Ultras Paris отправила запрос на встречу с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.
Фаны хотят получить такую возможность как можно скорее, чтобы высказать претензии по поводу управления клубом. Ультрас недовольны ранним вылетом команды из ЛЧ и Кубка Франции. Они считают это системными проблемами, которые продолжаются из сезона в сезон, независимо от руководящих лиц.
Однако фаны заявили, что собираются продолжать поддерживать команду, поскольку футболисты не должны быть единственными, кто страдает из-за неудач клуба. Ультрас считают, что клуб имеет спортивную политику без реального направления, беспричинную покупку громких имен без заботы о балансе команды и подходе, при котором маркетинг ставят выше результатов.
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