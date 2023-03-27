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Месси и ещё 5 игроков ПСЖ подешевели после обновления цен на Transfermarkt

Франция
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В цене просели летние новички

Месси и ещё 5 игроков ПСЖ подешевели после обновления цен на Transfermarkt

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси подешевел на 5 миллионов евро, после обновления цен Лиги 1 от Transfermarkt. Неймар также упал в цене на аналогичную сумму.

Теперь 35-летний аргентинец оценивается порталом в 45 миллионов евро, а 30-летний бразилец – в 70.

Также упали в цене летние новички парижского клуба: Витинья подешевел на 3 миллиона евро (теперь 42 млн.), Фабиан Руис на 7 (до 38 млн.), Карлос Солер на 5 (до 30 млн.) и Ренату Саншеш на 5 (до 20 млн.).

"Рыночная стоимость Transfermarkt рассчитывается на основе различных моделей ценообразования, в том числе и при активном участии сообщества Transfermarkt, которое подробно обсуждает рыночную стоимость. Рыночную стоимость на Transfermarkt не следует отождествлять с фактически выплаченными трансферными выплатами.

Цель состоит в том, чтобы предсказать не цену, а ожидаемую стоимость трансфера. При определении рыночной стоимости в определенной степени имеют значение как индивидуальные способы передачи, так и ситуационные условия", – отмечает портал.

С момента прихода в "ПСЖ" Месси потерял в цене уже 35 миллионов евро. Летом 2021-го в "Барселоне" он оценивался в 80 миллионов евро. При этом аргентинец проводит лучший сезон в Париже. В 32 матчах сезона он забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

Неймар также проводит сезон лучше, чем в прошлом году. В 29 матчах он имеет аналогичные показатели – 18 голов и 17 передач, тогда как в прошлом сезоне он суммарно сделал 21 результативное действие. Для сравнения, Месси в прошлом сезоне набрал 26 очков по системе гол+пас.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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