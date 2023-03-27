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ПСЖ хочет воспользоваться пунктом об отступных в контракте защитника Наполи
Лидера "неаполитанцев" можно будет увести по низкой цене
Фото: twitter.com/sscnapoli
"ПСЖ" рассматривает возможность подписать центрального защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ. В течение первых двух недель трансферного окна его контракт можно будет выкупить за 52,3 миллиона евро.
Такую сумму отступных, действующую с 1-го по 15-е июля, стороны прописали при трансфере защитника из "Галатасарая" прошлым летом. Тогда защитник обошелся "неаполитанцам" в 18 миллионов евро.
Несмотря на то, что итальянский клуб в любом случае извлечет выгоду, Де Лаурентис не хотел бы отпускать лидера обороны. Без опции выкупа за корейского фуллбека можно было бы просить значительно больше.
Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 50 миллионов евро.
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