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ПСЖ хочет воспользоваться пунктом об отступных в контракте защитника Наполи

Франция
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Лидера "неаполитанцев" можно будет увести по низкой цене

ПСЖ хочет воспользоваться пунктом об отступных в контракте защитника Наполи

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

"ПСЖ" рассматривает возможность подписать центрального защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ. В течение первых двух недель трансферного окна его контракт можно будет выкупить за 52,3 миллиона евро.

Такую сумму отступных, действующую с 1-го по 15-е июля, стороны прописали при трансфере защитника из "Галатасарая" прошлым летом. Тогда защитник обошелся "неаполитанцам" в 18 миллионов евро.

Несмотря на то, что итальянский клуб в любом случае извлечет выгоду, Де Лаурентис не хотел бы отпускать лидера обороны. Без опции выкупа за корейского фуллбека можно было бы просить значительно больше.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 50 миллионов евро.

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В статье: Наполи (Неаполь) Пари Сен-Жермен (Париж) Ким Мин Чжэ
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Источник:
footmercato.net

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