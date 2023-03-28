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Месси: Спасибо Богу, что смог добиться в футболе всего
Аргентинец отметил всех
Faisal HQ / Автор неизвестен
Лионель Месси выступил с речью на церемонии награждения CONMEBOL. Аргентинец получил копии трфоеев чемпионата мира, Финалиссимы, а также награду лучшему игроку мира.
"Я благодарю Бога, что смог добиться всего в футболе, спасибо всем моим товарищам по команде за эти прекрасные подарки, которые они мне подарили.
Тренерский штаб, Чики (Тапиа – глава Ассоциации футбола Аргентины) всегда были на нашей стороне во всем, и мы всегда действовали наилучшим образом.
Теперь я должен наслаждаться временем, которое мне осталось, я не знаю, сколько это продлится, и наслаждаться тем, чем я занимался всегда, как я и делал на протяжении всей своей карьеры", – сказал Месси.
Напомним, что сборная Аргентины завоевала три международных трофея подряд. Сначала "альбисилесте" завоевали Копа Америка в 2021-м, после чего, в июне 2022-го выиграли Финалиссиму, обыграв чемпионов Европы – Италию (3:0). Затем последовала победа в чемпионате мира.
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