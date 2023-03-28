Бьелса и Марсель уладили разногласия по невыплаченным 3 миллионам евро

Марсело Бьелса и "Марсель" пришли к согласию по поводу невыплаченных 3-х миллионов евро, которые менеджер требовал от клуба после отставки в сезоне-2015/16.

В сентябре прошлого года юристы Бьелсы подали в суд на "Марсель", назвав поведения клуба при выполнении условий контракта "нелояльным". Эти 3 миллиона евро должны были покрыть зарплату менеджера в сезоне-2015/16 и различные убытки. Они также сообщали, что 25% надбавка к зарплате во втором сезоне так и не была выплачена менеджеру.

Отмечается, что ни одна из сторон не раскрывает детали мирового соглашения и была ли выплачена в итоге запрашиваемая сумма.

Бьелса ушел в отставку из "Марселя" после первого поединка в сезоне-2015/16 против "Кана". "Марсель" тогда уступил гостям со счетом 0:1.