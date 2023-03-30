Сказочно богатый ПСЖ и Малиновский в ТОП-30: L’Equipe раскрыла наибольшие зарплаты в Лиге 1

L’Equipe уже традиционно обнародовала свой рейтинг крупнейших зарплат в чемпионате Франции.

Во все предыдущие годы менеджеры клубов яростно отрицали опубликованные цифры; скорее всего, так будет и на этот раз. Тем не менее, репутация издания достаточно крепка, чтобы на него ориентироваться.

Итак, по традиции 13 из 15 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за "ПСЖ" - здесь отмечаем отдельно, что Неймар зарабатывает больше Месси, а Рамос имеет на 50% меньший оклад, чем его партнер по центру обороны Маркиньос.

Ну, и гигантский контракт Мбаппе тоже обращает на себя внимание - между прочим, это одна из крупнейших зарплат в истории спорта.

Самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 вне "ПСЖ" остается лидер "Монако" Виссам Бен-Йеддер - и он свои 650 тысяч в целом отрабатывает. После 28 туров у ветерана 17 голов в чемпионате; у того же Мбаппе лишь на 2 больше.

Также оправдали себя и многочисленные вложения "Марселя", который делегировал в ТОП-30 сразу восьмерых исполнителей, среди которых есть и наш Руслан Малиновский с 350 тысячами евро в месяц. На данный момент провансальцы идут вторыми в таблице, уступая лишь "ПСЖ".

Le Top 10 des salaires bruts de Ligue 1, sans les joueurs du PSG qui occupent 15 des 20 premières places du classement !



????️@lequipe pic.twitter.com/qh7ndwOfR4 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 30, 2023

Ну, а главное разочарование - это вложения "Лиона". Лишь Александр Ляказетт играет на свои 450 тысяч в месяц - у него 17 голов и 4 ассиста в чемпионате. В то же время Корентен Толиссо, Жером Боатенг и Деян Ловрен, в которых мощно вложились "Ткачи", не обеспечивают команде надежные тылы - и "Лион" идет в таблице только 10-м.

Отметим, что во Франции есть правило, согласно которому иностранцы, играющие в стране менее восьми лет, а также французы, вернувшиеся после пяти лет за границей, платят налоги лишь с 70% зарплаты.

Все суммы от L’Equipe указаны до уплаты налога на богатых, который во Франции (не в Монако!) составляет 55%.