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Сказочно богатый ПСЖ и Малиновский в ТОП-30: L’Equipe раскрыла наибольшие зарплаты в Лиге 1

Франция
(1 голосов)

Просто посмотрите на цифры Мбаппе!

Сказочно богатый ПСЖ и Малиновский в ТОП-30: L’Equipe раскрыла наибольшие зарплаты в Лиге 1

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Новина українською

L’Equipe уже традиционно обнародовала свой рейтинг крупнейших зарплат в чемпионате Франции.

Во все предыдущие годы менеджеры клубов яростно отрицали опубликованные цифры; скорее всего, так будет и на этот раз. Тем не менее, репутация издания достаточно крепка, чтобы на него ориентироваться.

Итак, по традиции 13 из 15 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за "ПСЖ" - здесь отмечаем отдельно, что Неймар зарабатывает больше Месси, а Рамос имеет на 50% меньший оклад, чем его партнер по центру обороны Маркиньос.

Ну, и гигантский контракт Мбаппе тоже обращает на себя внимание - между прочим, это одна из крупнейших зарплат в истории спорта.

Самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 вне "ПСЖ" остается лидер "Монако" Виссам Бен-Йеддер - и он свои 650 тысяч в целом отрабатывает. После 28 туров у ветерана 17 голов в чемпионате; у того же Мбаппе лишь на 2 больше.

Также оправдали себя и многочисленные вложения "Марселя", который делегировал в ТОП-30 сразу восьмерых исполнителей, среди которых есть и наш Руслан Малиновский с 350 тысячами евро в месяц. На данный момент провансальцы идут вторыми в таблице, уступая лишь "ПСЖ".

Ну, а главное разочарование - это вложения "Лиона". Лишь Александр Ляказетт играет на свои 450 тысяч в месяц - у него 17 голов и 4 ассиста в чемпионате. В то же время Корентен Толиссо, Жером Боатенг и Деян Ловрен, в которых мощно вложились "Ткачи", не обеспечивают команде надежные тылы - и "Лион" идет в таблице только 10-м.

Отметим, что во Франции есть правило, согласно которому иностранцы, играющие в стране менее восьми лет, а также французы, вернувшиеся после пяти лет за границей, платят налоги лишь с 70% зарплаты.

Все суммы от L’Equipe указаны до уплаты налога на богатых, который во Франции (не в Монако!) составляет 55%.

  • 1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 6 000 000 евро в месяц
  • 2. Неймар ("ПСЖ") - 3 675 000
  • 3. Лионель Месси ("ПСЖ") - 3 375 000
  • 4-5. Маркиньос ("ПСЖ") - 1 200 000
  • 4-5. Марко Верратти ("ПСЖ") - 1 200 000
  • 6. Ашраф Хакими ("ПСЖ") - 1 083 000
  • 7. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ") - 916 000
  • 8. Серхио Рамос ("ПСЖ") - 791 600
  • 9. Хуан Бернат ("ПСЖ") - 730 000
  • 10. Норди Мукиеле "(ПСЖ") - 700 000
  • 11. Виссам Бен-Йеддер ("Монако") - 650 000
  • 12. Преснель Кимпембе ("ПСЖ") - 640 000
  • 13. Жордан Верету ("Марсель") - 550 000
  • 14-15. Фабиан Руис ("ПСЖ") - 540 000
  • 14-15. Ренату Санчеш ("ПСЖ") - 540 000
  • 16-17. Карлос Солер ("ПСЖ") - 500 000
  • 16-17. Алексис Санчес ("Марсель") - 500 000
  • 18-19. Эрик Байи ("Марсель") - 450 000
  • 18-19. Александр Ляказетт ("Лион") - 450 000
  • 20-23. Уго Экитике ("ПСЖ") - 400 000
  • 20-23. Жером Боатенг ("Лион") - 400 000
  • 20-23. Деян Ловрен ("Лион") - 400 000
  • 20-23. Корентен Толиссо ("Лион") - 400 000
  • 24. Руслан Малиновский ("Марсель") - 350 000
  • 25-26. Ченгиз Ундер ("Марсель") - 330 000
  • 25-26. Валентен Ронжье ("Марсель") - 330 000
  • 27-28. Шансель Мбемба ("Марсель") - 320 000
  • 27-28. Матео Гендузи ("Марсель") - 320 000
  • 29. Муса Сиссоко ("Нант") - 310 000
  • 30. Кевин Фолланд ("Монако") - 300 000
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В статье: Лион Руслан Малиновский Марсель Монако Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
L'Equipe

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
30.03.2023 в 16:56
А коли розкриють зп в УПЛ під час війни?
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Ckypik (Киев)
30.03.2023 в 16:50
А як же Кріштіану Роналду зі своїми 200кк в рік!??
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0
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