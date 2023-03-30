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Сказочно богатый ПСЖ и Малиновский в ТОП-30: L’Equipe раскрыла наибольшие зарплаты в Лиге 1
Просто посмотрите на цифры Мбаппе!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
L’Equipe уже традиционно обнародовала свой рейтинг крупнейших зарплат в чемпионате Франции.
Во все предыдущие годы менеджеры клубов яростно отрицали опубликованные цифры; скорее всего, так будет и на этот раз. Тем не менее, репутация издания достаточно крепка, чтобы на него ориентироваться.
Итак, по традиции 13 из 15 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за "ПСЖ" - здесь отмечаем отдельно, что Неймар зарабатывает больше Месси, а Рамос имеет на 50% меньший оклад, чем его партнер по центру обороны Маркиньос.
Ну, и гигантский контракт Мбаппе тоже обращает на себя внимание - между прочим, это одна из крупнейших зарплат в истории спорта.
Самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 вне "ПСЖ" остается лидер "Монако" Виссам Бен-Йеддер - и он свои 650 тысяч в целом отрабатывает. После 28 туров у ветерана 17 голов в чемпионате; у того же Мбаппе лишь на 2 больше.
Также оправдали себя и многочисленные вложения "Марселя", который делегировал в ТОП-30 сразу восьмерых исполнителей, среди которых есть и наш Руслан Малиновский с 350 тысячами евро в месяц. На данный момент провансальцы идут вторыми в таблице, уступая лишь "ПСЖ".
Le Top 10 des salaires bruts de Ligue 1, sans les joueurs du PSG qui occupent 15 des 20 premières places du classement !— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 30, 2023
????️@lequipe pic.twitter.com/qh7ndwOfR4
Ну, а главное разочарование - это вложения "Лиона". Лишь Александр Ляказетт играет на свои 450 тысяч в месяц - у него 17 голов и 4 ассиста в чемпионате. В то же время Корентен Толиссо, Жером Боатенг и Деян Ловрен, в которых мощно вложились "Ткачи", не обеспечивают команде надежные тылы - и "Лион" идет в таблице только 10-м.
Отметим, что во Франции есть правило, согласно которому иностранцы, играющие в стране менее восьми лет, а также французы, вернувшиеся после пяти лет за границей, платят налоги лишь с 70% зарплаты.
Все суммы от L’Equipe указаны до уплаты налога на богатых, который во Франции (не в Монако!) составляет 55%.
- 1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 6 000 000 евро в месяц
- 2. Неймар ("ПСЖ") - 3 675 000
- 3. Лионель Месси ("ПСЖ") - 3 375 000
- 4-5. Маркиньос ("ПСЖ") - 1 200 000
- 4-5. Марко Верратти ("ПСЖ") - 1 200 000
- 6. Ашраф Хакими ("ПСЖ") - 1 083 000
- 7. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ") - 916 000
- 8. Серхио Рамос ("ПСЖ") - 791 600
- 9. Хуан Бернат ("ПСЖ") - 730 000
- 10. Норди Мукиеле "(ПСЖ") - 700 000
- 11. Виссам Бен-Йеддер ("Монако") - 650 000
- 12. Преснель Кимпембе ("ПСЖ") - 640 000
- 13. Жордан Верету ("Марсель") - 550 000
- 14-15. Фабиан Руис ("ПСЖ") - 540 000
- 14-15. Ренату Санчеш ("ПСЖ") - 540 000
- 16-17. Карлос Солер ("ПСЖ") - 500 000
- 16-17. Алексис Санчес ("Марсель") - 500 000
- 18-19. Эрик Байи ("Марсель") - 450 000
- 18-19. Александр Ляказетт ("Лион") - 450 000
- 20-23. Уго Экитике ("ПСЖ") - 400 000
- 20-23. Жером Боатенг ("Лион") - 400 000
- 20-23. Деян Ловрен ("Лион") - 400 000
- 20-23. Корентен Толиссо ("Лион") - 400 000
- 24. Руслан Малиновский ("Марсель") - 350 000
- 25-26. Ченгиз Ундер ("Марсель") - 330 000
- 25-26. Валентен Ронжье ("Марсель") - 330 000
- 27-28. Шансель Мбемба ("Марсель") - 320 000
- 27-28. Матео Гендузи ("Марсель") - 320 000
- 29. Муса Сиссоко ("Нант") - 310 000
- 30. Кевин Фолланд ("Монако") - 300 000
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