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Марсель – Монпелье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Марсель - Монпелье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: om.fr
Клубный футбол возвращается после двухнедельного перерыва на матчи сборных. Возвращается и чемпионат Франции, где преследователь ПСЖ "Марсель" проведет свой матч с середняком турнирной таблицы "Монпелье". Выйдет ли в стартовом составе Малиновский? Проведет ли украинец результативный матч? Узнаем, начиная с 22:00.
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Прямую онлайн видеотрансляцию смотрите прямо в этой новости. Сигнал предоставлен компанией MEGOGO – официальным транслятором Лиги 1 в Украине.
Лига 1. 29-й тур. 31.03.2023
"Марсель" - "Монпелье"
Видеотрансляция - MEGOGO
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