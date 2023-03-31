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Марсель – Монпелье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Франция
(1 голосов)

Марсель - Монпелье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Марсель – Монпелье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Фото: om.fr

UA-Футбол
Новина українською

Клубный футбол возвращается после двухнедельного перерыва на матчи сборных. Возвращается и чемпионат Франции, где преследователь ПСЖ "Марсель" проведет свой матч с середняком турнирной таблицы "Монпелье". Выйдет ли в стартовом составе Малиновский? Проведет ли украинец результативный матч? Узнаем, начиная с 22:00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Прямую онлайн видеотрансляцию смотрите прямо в этой новости. Сигнал предоставлен компанией MEGOGO – официальным транслятором Лиги 1 в Украине.

Лига 1. 29-й тур. 31.03.2023
"Марсель" - "Монпелье"
Видеотрансляция - MEGOGO

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Трансляція матчу Марсель - Монпельє
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