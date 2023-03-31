Марсель – Монпелье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Клубный футбол возвращается после двухнедельного перерыва на матчи сборных. Возвращается и чемпионат Франции, где преследователь ПСЖ "Марсель" проведет свой матч с середняком турнирной таблицы "Монпелье". Выйдет ли в стартовом составе Малиновский? Проведет ли украинец результативный матч? Узнаем, начиная с 22:00.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Прямую онлайн видеотрансляцию смотрите прямо в этой новости. Сигнал предоставлен компанией MEGOGO – официальным транслятором Лиги 1 в Украине.

Лига 1. 29-й тур. 31.03.2023

"Марсель" - "Монпелье"

Видеотрансляция - MEGOGO