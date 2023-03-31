Галтье о продлении Месси: Между сторонами ведутся переговоры. То, что они решат – конфиденциально

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье высказался о продлении контракта с Лионелем Месси. Он подтвердил, что ведуться переговоры.

"Мы работаем над тем, что произойдет в следующем сезоне, вместе с Луишем Кампушем и руководством. У людей есть разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными.

Между двумя сторонами ведутся переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона Лиги 1.

То, что решат Месси и клуб, – конфиденциально", – сказал менеджер "ПСЖ".

Ранее в "Барселоне" подтвердили, что клуб ведет переговоры о возвращении Лионеля Месси. В то же время, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что клуб хочет сохранить игрока. Столичный клуб готовит второе предложение контракта нападающему.

Лионель в этом сезоне улучшил показатели, в сравнении с провальным прошлым. Сообщалось, что стороны догвоорились продлить контракт ещё перед чемпионатом мира, но в последнее время в СМИ всё чаще говорят о возвращении Лео в "Барселону" или переход в МЛС.