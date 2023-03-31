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Галтье о продлении Месси: Между сторонами ведутся переговоры. То, что они решат – конфиденциально
Все ведут переговоры с Месси
Фото: twitter.com/Argentina
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье высказался о продлении контракта с Лионелем Месси. Он подтвердил, что ведуться переговоры.
"Мы работаем над тем, что произойдет в следующем сезоне, вместе с Луишем Кампушем и руководством. У людей есть разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными.
Между двумя сторонами ведутся переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона Лиги 1.
То, что решат Месси и клуб, – конфиденциально", – сказал менеджер "ПСЖ".
Ранее в "Барселоне" подтвердили, что клуб ведет переговоры о возвращении Лионеля Месси. В то же время, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что клуб хочет сохранить игрока. Столичный клуб готовит второе предложение контракта нападающему.
Лионель в этом сезоне улучшил показатели, в сравнении с провальным прошлым. Сообщалось, что стороны догвоорились продлить контракт ещё перед чемпионатом мира, но в последнее время в СМИ всё чаще говорят о возвращении Лео в "Барселону" или переход в МЛС.
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