  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Галтье о продлении Месси: Между сторонами ведутся переговоры. То, что они решат – конфиденциально
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галтье о продлении Месси: Между сторонами ведутся переговоры. То, что они решат – конфиденциально

Франция
(1 голосов)

Все ведут переговоры с Месси

Галтье о продлении Месси: Между сторонами ведутся переговоры. То, что они решат – конфиденциально

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье высказался о продлении контракта с Лионелем Месси. Он подтвердил, что ведуться переговоры.

"Мы работаем над тем, что произойдет в следующем сезоне, вместе с Луишем Кампушем и руководством. У людей есть разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными.

Между двумя сторонами ведутся переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона Лиги 1.

То, что решат Месси и клуб, – конфиденциально", – сказал менеджер "ПСЖ".

Ранее в "Барселоне" подтвердили, что клуб ведет переговоры о возвращении Лионеля Месси. В то же время, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что клуб хочет сохранить игрока. Столичный клуб готовит второе предложение контракта нападающему.

Читайте также СМИ: Приоритет Месси – возвращение в Барселону

Лионель в этом сезоне улучшил показатели, в сравнении с провальным прошлым. Сообщалось, что стороны догвоорились продлить контракт ещё перед чемпионатом мира, но в последнее время в СМИ всё чаще говорят о возвращении Лео в "Барселону" или переход в МЛС.

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Марсель с Малиновским не смог раздавить окрепший Монпелье
yellow-arrow
Марсель – Монпелье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
yellow-arrow
Малиновский выйдет в старте Марселя на матч с Монпелье
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде