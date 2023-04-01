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ВАР всему голова. Марсель - Монпелье 1:1. Видео голов и обзор матча

Франция
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Не хватило подопечным Тудора усилий для камбека

ВАР всему голова. Марсель - Монпелье 1:1. Видео голов и обзор матча

Твіттер Марселя/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го раунда французской Лиги 1, в котором "Марсель" дома сыграл вничью с "Монпелье". Гости забили уже на 12-й минуте после великолепной контратаки. Хотя и поначалу был зафиксирован офсайд, но с помощью VAR гол был все-таки зафиксирован. К концу первого тайма видеоповторы применялись еще раз. Санчес пробил в створ, а Сако сыграл рукой. Гендузи реализовал пенальти.

"Марсель" - "Монпелье" 1:1

Голы: Гендузи 44 (пен.) – Норден 12

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В статье: Монпелье Руслан Малиновский Марсель
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