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ВАР всему голова. Марсель - Монпелье 1:1. Видео голов и обзор матча
Не хватило подопечным Тудора усилий для камбека
Твіттер Марселя/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го раунда французской Лиги 1, в котором "Марсель" дома сыграл вничью с "Монпелье". Гости забили уже на 12-й минуте после великолепной контратаки. Хотя и поначалу был зафиксирован офсайд, но с помощью VAR гол был все-таки зафиксирован. К концу первого тайма видеоповторы применялись еще раз. Санчес пробил в створ, а Сако сыграл рукой. Гендузи реализовал пенальти.
"Марсель" - "Монпелье" 1:1
Голы: Гендузи 44 (пен.) – Норден 12
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