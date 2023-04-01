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ПСЖ готов удовлетворять любые финансовые пожелания Месси
Руководство клуба очень хочет сохранить игрока
Фото: twitter.com/PSG_inside
Французский "ПСЖ" готов пойти на всё ради того, чтобы аргентинский нападающий команды Лионель Месси принял решение продолжать карьеру в клубе из столицы Франции.
Эмир Катара хочет, чтобы Месси продолжал играть за "ПСЖ" и дальше. Катарское руководство парижан сообщило отцу футболиста, который также исполняет функции его агента, что, если аргентинец захочет получать больше денег, чем уже предложенные ему по новому контракту, гранд французского футбола удовлетворит финансовые потребности игрока.
То же самое касается и срока нового соглашения. Если Месси захочет подписать контракт на более долгий срок, чем ему предлагается, "ПСЖ" пойдёт и на эти уступки.
Контракт Месси с "ПСЖ" заканчивается в июне этого года. Ранее в СМИ появилась информация, что "Барселона" хочет предложить аргентинцу контракт с зарплатой € 10 млн.
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