Франция
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Лига 1. Ренн не смог вырвать ничью на последних минутах матча с Лансом
Хозяева поля были очень близки к тому, чтобы завоевать одно очко
Фото: Ligue 1
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 29 тур
Ренн - Ланс 0:1
Гол: Опенда, 31
Ренн: Манданда, Омари, Ву, Дуе, Калимуэндо, Умари, Траоре, Теат, Токо Экамби, Мелинг, Угочукву.
Ланс: Самба, Медина, Дансо, Градит, Самед, Франковки, Фофана, Мачадо, Фульджини, Томассон, Опенда.
Предупреждения: Дуе 27 - Дансо 45, Томассон 61
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