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Лига 1. Ренн не смог вырвать ничью на последних минутах матча с Лансом

Франция
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Хозяева поля были очень близки к тому, чтобы завоевать одно очко

Лига 1. Ренн не смог вырвать ничью на последних минутах матча с Лансом

Фото: Ligue 1

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 29 тур

Ренн - Ланс 0:1

Гол: Опенда, 31

Ренн: Манданда, Омари, Ву, Дуе, Калимуэндо, Умари, Траоре, Теат, Токо Экамби, Мелинг, Угочукву.

Ланс: Самба, Медина, Дансо, Градит, Самед, Франковки, Фофана, Мачадо, Фульджини, Томассон, Опенда.

Предупреждения: Дуе 27 - Дансо 45, Томассон 61

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В статье: Ренн Ланс
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