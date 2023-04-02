ПСЖ собирается купить вингера Лиона

Вингер "Лиона" Райан Шерки находится в сфере интересов "ПСЖ", "Ньюкасла" и еще нескольких клубов из Англии и Германии.

Парижане уже пытались подписать его зимой, предлагая более 20 млн евро. Они возобновят попытки летом. Также известно, что "Ньюкасл" запросил футболиста зимой.

Действующий контракт Шерки – до лета 2024 года. Но он автоматически продлится на год, если Райан проведет еще 6 матчей этого сезона. Сейчас в его активе 4 гола и 4 ассиста в 29 матчах.