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ПСЖ собирается купить вингера Лиона

Франция
(1 голосов)

Игрок может перейти уже летом

ПСЖ собирается купить вингера Лиона

Фото: Olympique Lyonnais, Twitter

Новина українською

Вингер "Лиона" Райан Шерки находится в сфере интересов "ПСЖ", "Ньюкасла" и еще нескольких клубов из Англии и Германии.

Парижане уже пытались подписать его зимой, предлагая более 20 млн евро. Они возобновят попытки летом. Также известно, что "Ньюкасл" запросил футболиста зимой.

Действующий контракт Шерки – до лета 2024 года. Но он автоматически продлится на год, если Райан проведет еще 6 матчей этого сезона. Сейчас в его активе 4 гола и 4 ассиста в 29 матчах.

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В статье: Лион Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
L’Equipe

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