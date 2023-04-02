ПСЖ - Лион: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В сегодняшнем поединке "Пари Сен Жермен" будет иметь возможность набрать очередные три очка на своем пути к очень предсказуемому чемпионству Франции в текущем сезоне. Однако согласится ли с таким сценарием "Лион", который сейчас пережывает не самый яркий период существования - скоро увидим.

Чемпионат Франции, 29-й тур

2 апреля. Начало в 21:45

"ПСЖ" - "Лион"

Трансляция – медиасервис MEGOGO