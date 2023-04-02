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ПСЖ - Лион: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
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Парижане сразятся за очередные три очка на пути к чемпионству

ПСЖ - Лион: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Твіттер ПСЖ/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В сегодняшнем поединке "Пари Сен Жермен" будет иметь возможность набрать очередные три очка на своем пути к очень предсказуемому чемпионству Франции в текущем сезоне. Однако согласится ли с таким сценарием "Лион", который сейчас пережывает не самый яркий период существования - скоро увидим.

Чемпионат Франции, 29-й тур
2 апреля. Начало в 21:45
"ПСЖ" - "Лион"
Трансляция – медиасервис MEGOGO

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В статье: Лион Лига 1 Пари Сен-Жермен (Париж) смотреть футбол онлайн
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