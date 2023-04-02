Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ - Лион: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Парижане сразятся за очередные три очка на пути к чемпионству
Твіттер ПСЖ/Автор невідомий
В сегодняшнем поединке "Пари Сен Жермен" будет иметь возможность набрать очередные три очка на своем пути к очень предсказуемому чемпионству Франции в текущем сезоне. Однако согласится ли с таким сценарием "Лион", который сейчас пережывает не самый яркий период существования - скоро увидим.
Чемпионат Франции, 29-й тур
2 апреля. Начало в 21:45
"ПСЖ" - "Лион"
Трансляция – медиасервис MEGOGO
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер подпускает конкурентов, Довбик отрывается в гонке бомбардиров. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Черноморец - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
- Четвертый в команде. Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн