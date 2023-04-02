Франция
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Лига 1. Лион сенсационно вырывает победу у Пари Сен Жермен в Париже
Для этого хватило всего одного гола
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 29 тур
ПСЖ – Лион 0:1
Гол: Баркола 56
ПСЖ: Доннарума, Бичиабу, Маркиньос, Перейра, Вератти, Саншеш, Мендеш, Витинья, Хакими, Месси, Мбаппе.
Лион: Ловрен, Люкеба, Ловрен, Диоманде, Мендес, Тальяфико, Лепанан, Шерки, Сарр, Ляказетт
Предупреждения: Бичиабу 12, Донаррума 36, Саншеш 42, Кумдеси 42
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
02.04.2023 в 23:54
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