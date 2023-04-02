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Лига 1. Лион сенсационно вырывает победу у Пари Сен Жермен в Париже

Франция
(1 голосов)

Для этого хватило всего одного гола

Лига 1. Лион сенсационно вырывает победу у Пари Сен Жермен в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 29 тур

ПСЖ – Лион 0:1

Гол: Баркола 56

ПСЖ: Доннарума, Бичиабу, Маркиньос, Перейра, Вератти, Саншеш, Мендеш, Витинья, Хакими, Месси, Мбаппе.

Лион: Ловрен, Люкеба, Ловрен, Диоманде, Мендес, Тальяфико, Лепанан, Шерки, Сарр, Ляказетт

Предупреждения: Бичиабу 12, Донаррума 36, Саншеш 42, Кумдеси 42

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В статье: Лион Лига 1 Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
02.04.2023 в 23:54
Как жеж так то?? Меська подвел команду???
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