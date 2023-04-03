У Месси худшая оценка среди игроков ПСЖ за матч с Лионом по версии Goal

"ПСЖ" проиграл в 29-м туре против "Лиона" (0:1). Издание Goal оценило перфоманс Лионеля Месси в 3 балла из 10-ти.

Это худшая оценка среди игроков "ПСЖ" по версии издания. Аналогичный балл у Данилу Перейру и Ашрафа Хакими. У Килиана Мбаппе – 4.

Во время матча болельщики "ПСЖ" освистали аргентинца.Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – 6;

Защитники: Данилу Перейра – 3, Маркиньос – 5, Эль-Шадай Битшиабу – 4, Ашраф Хакими – 3, Нуну Мендеш – 4;

Полузащитники: Витинья – 5, Марко Верратти – 4, Ренату Саншеш – 5;

Нападающие: Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 4.

Отрыв "ПСЖ" от "Ланса" в Лиге 1 составляет 6 очков.