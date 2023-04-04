Пети прокомментировал освистывание Месси: Это оскорбление футбола. Я бы советовал Лео уходить отсюда

Бывший игрок "Арсенала", "Барселоны", "Челси" и сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал свист болельщиков "ПСЖ" в сторону Лионеля Месси. "Парижане" уступили "Лиону" 2-го марта со счетом 0:1.

Аргентинец получил наинизшую оценку среди игроков "ПСЖ" от издания Goal – 3 балла. Он 26 раз потерял мяч за поединок с "Лионом".

"Когда я подобное слышу, для меня это оскорбление футбола. Я понимаю, что на сегодняшний день это лишь стая собак, думающих только о том, как бы забрызгать слюной Месси и Неймара. Но если бы я мог дать Лионелю совет, то сказал бы ему уходить отсюда!

Это не футбольный клуб, а клуб для тех, кому скоро на пенсию, даже если речь идет о 20-летних футболистах. Никто здесь не смог прибавить.

Виноват ли в этом Месси? Он маэстро с палочкой, это футболисты вокруг него должны прикладывать усилия. Верратти и прочие... они просят мяч, но сами никаких решений не принимают.

Гальтье прав, когда говорит, что это остальные футболисты должны взять на себя ответственность. Только фанаты "ПСЖ" не понимают, что Месси нужны подходящие партнеры, а их нет из-за никчемной работы менеджеров", – сказал бывший футболист сборной Франции.

Ранее стало известно, что Месси и его отец ведут переговоры с "Барселоной" о возможном возвращении. Также аргентинец ведет переговоры с "ПСЖ" о продлении контракта, но первое предложение он отверг, клуб готовит второе.