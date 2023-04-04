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Месси отказался от нового контракта с ПСЖ. Барселона начинает переговоры — источник

Франция
(1 голосов)

Месси снова отказался от контракта с парижанами

Месси отказался от нового контракта с ПСЖ. Барселона начинает переговоры — источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отказался от нового контракта с "ПСЖ" и, вероятно, покинет команду на правах свободного агента в конце сезона. Об этом сообщает журналист Вероника Брунати в "Твиттере".

По сведениям источника, "Барселона" на этой неделе начнёт переговоры с 35-летним футболистом о возможном возвращении и сделает ему предложение. Испанский клуб может вести переговоры с Месси напрямую, так как до истечения его контракта с "ПСЖ" остаётся менее полугода.

Ранее появилась информация, что "Барселона" ведёт переговоры с крупными спонсорами, которые поддержат сделку по возвращению Месси в финансовом плане. Сейчас у "сине-гранатовых" нет финансовых возможностей для этого.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
04.04.2023 в 18:26
Ну дык под переход Месси и бабки дадут. Всё правильно, всё логично.
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