Месси отказался от нового контракта с ПСЖ. Барселона начинает переговоры — источник

Нападающий " ПСЖ " Лионель Месси отказался от нового контракта с "ПСЖ" и, вероятно, покинет команду на правах свободного агента в конце сезона. Об этом сообщает журналист Вероника Брунати в "Твиттере".

По сведениям источника, "Барселона" на этой неделе начнёт переговоры с 35-летним футболистом о возможном возвращении и сделает ему предложение. Испанский клуб может вести переговоры с Месси напрямую, так как до истечения его контракта с "ПСЖ" остаётся менее полугода.

Ранее появилась информация, что "Барселона" ведёт переговоры с крупными спонсорами, которые поддержат сделку по возвращению Месси в финансовом плане. Сейчас у "сине-гранатовых" нет финансовых возможностей для этого.