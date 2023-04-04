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Аль-Хиляль играет на повышение. Арабы предложили Месси очередную ошеломляющую сумму
А как же Барселона?
Getty Images
"Аль-Хиляль" сделал очередное предложение лидеру "
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудиты готовы платить аргентинцу 400 миллионов евро в год, и это предложение уже официально представлено Лионелю на рассмотрение.
В то же время Месси не стремится покидать Европу, возможность играть в которой является для него абсолютным приоритетом в вопросе будущего развития карьеры.
"Барселона", которая хотела бы вернуть Месси, пока не выходила на аргентинца с предложением, так как ожидает разрешения ситуации вокруг финансового фейр-плей.
Что касается предложения ПСЖ о продлении сотрудничества, то Лионель не спешит его принимать, стремясь получить спортивные гарантии.
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