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Аль-Хиляль играет на повышение. Арабы предложили Месси очередную ошеломляющую сумму

Франция
Обновлено
(1 голосов)

А как же Барселона?

Аль-Хиляль играет на повышение. Арабы предложили Месси очередную ошеломляющую сумму

Getty Images

Новина українською

"Аль-Хиляль" сделал очередное предложение лидеру "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудиты готовы платить аргентинцу 400 миллионов евро в год, и это предложение уже официально представлено Лионелю на рассмотрение.

В то же время Месси не стремится покидать Европу, возможность играть в которой является для него абсолютным приоритетом в вопросе будущего развития карьеры.

"Барселона", которая хотела бы вернуть Месси, пока не выходила на аргентинца с предложением, так как ожидает разрешения ситуации вокруг финансового фейр-плей.

Что касается предложения ПСЖ о продлении сотрудничества, то Лионель не спешит его принимать, стремясь получить спортивные гарантии.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
05.04.2023 в 01:03
Повідомте арабам реквізити рахунків для ЗСУ.
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