Месси отклонил предложение Аль-Хиляля

Лионель Месси отклонил предложение контракта от "Аль-Хиляля", сообщает журналист Герман Гарсия Грова. Аргентинец хочет продолжить карьеру в Европе.

Сообщается, что "ПСЖ" предлагает контракт с понижением зарплаты, а "Барселона" выжидает, что в итоге произойдет в Париже.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предлагает агентинцу 400 миллионов евро.

Напомним, что в последнем матче с "Лионом" (0:1) фанаты "ПСЖ" освистали Месси. Игрок 26 раз потерял мяч и получил худшую оценку за поединок.