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Месси отклонил предложение Аль-Хиляля
От 400 миллионов тяжело отказаться
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лионель Месси отклонил предложение контракта от "Аль-Хиляля", сообщает журналист Герман Гарсия Грова. Аргентинец хочет продолжить карьеру в Европе.
Сообщается, что "ПСЖ" предлагает контракт с понижением зарплаты, а "Барселона" выжидает, что в итоге произойдет в Париже.
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предлагает агентинцу 400 миллионов евро.
Напомним, что в последнем матче с "Лионом" (0:1) фанаты "ПСЖ" освистали Месси. Игрок 26 раз потерял мяч и получил худшую оценку за поединок.
????Leo Messi desestimó la propuesta de #AlHilal— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 5, 2023
????????El mejor jugador de todos los tiempos quiere continuar en Europa
ℹ️#PSG ofrece una renovación con reducción salarial mientras #Barcelona se mantiene expectante. pic.twitter.com/2ZY2nyCxtC
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