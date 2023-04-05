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Месси отклонил предложение Аль-Хиляля

Франция
(1 голосов)

От 400 миллионов тяжело отказаться

Месси отклонил предложение Аль-Хиляля

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Лионель Месси отклонил предложение контракта от "Аль-Хиляля", сообщает журналист Герман Гарсия Грова. Аргентинец хочет продолжить карьеру в Европе.

Сообщается, что "ПСЖ" предлагает контракт с понижением зарплаты, а "Барселона" выжидает, что в итоге произойдет в Париже.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предлагает агентинцу 400 миллионов евро.

Напомним, что в последнем матче с "Лионом" (0:1) фанаты "ПСЖ" освистали Месси. Игрок 26 раз потерял мяч и получил худшую оценку за поединок.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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