Мбаппе раскритиковал клубный промо-ролик в котором сняли только его: ПСЖ – это не Килиан Сен-Жермен

"ПСЖ" разослал владельцам абонементов на матчи клуба промо-ролик с призывом продлить его. Клуб снял в видео только Килиана Мбаппе.

Никто из других звезд команды, помимо Мбаппе, не попал в видео. Килиан выложил инстаграм-историю в которой объяснил ситуацию и заявил, что не согласен с роликом.

"Я только что посмотрел видео о продлении абонементов. Меня не проинформировали о содержании интервью. Это выглядело как обычное интервью для маркетинга.

Я не согласен с публикацией этого видео. Вот почему я борюсь за индивидуальные имиджевые права.

"ПСЖ" – большой клуб и большая семья, но это точно не "Килиан Сен-Жермен", – написал форвард.