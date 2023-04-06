  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе раскритиковал клубный промо-ролик в котором сняли только его: ПСЖ – это не Килиан Сен-Жермен
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе раскритиковал клубный промо-ролик в котором сняли только его: ПСЖ – это не Килиан Сен-Жермен

Франция
(1 голосов)

То, за что Килиан боролся во время продления контракта

Мбаппе раскритиковал клубный промо-ролик в котором сняли только его: ПСЖ – это не Килиан Сен-Жермен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" разослал владельцам абонементов на матчи клуба промо-ролик с призывом продлить его. Клуб снял в видео только Килиана Мбаппе.

Никто из других звезд команды, помимо Мбаппе, не попал в видео. Килиан выложил инстаграм-историю в которой объяснил ситуацию и заявил, что не согласен с роликом.

"Я только что посмотрел видео о продлении абонементов. Меня не проинформировали о содержании интервью. Это выглядело как обычное интервью для маркетинга.

Я не согласен с публикацией этого видео. Вот почему я борюсь за индивидуальные имиджевые права.

"ПСЖ" – большой клуб и большая семья, но это точно не "Килиан Сен-Жермен", – написал форвард.

Напомним, что Килиан Мбаппе отстаивал право управлять своими имиджевыми правами самостоятельно во время продления контракта. Игрок хочет сам контролировать в какой рекламе он хочет появляться, а в какой нет.

Мбаппе раскритиковал клубный промо-ролик в котором сняли только его: ПСЖ – это не Килиан Сен-Жермен - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Кубок Франции. Нант – Лион 1:0. Второй финал канареек за два года
yellow-arrow
Фанаты Барселоны скандировали фамилию Месси во время Эль Класико
yellow-arrow
Месси отклонил предложение Аль-Хиляля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде