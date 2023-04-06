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Мбаппе раскритиковал клубный промо-ролик в котором сняли только его: ПСЖ – это не Килиан Сен-Жермен
То, за что Килиан боролся во время продления контракта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" разослал владельцам абонементов на матчи клуба промо-ролик с призывом продлить его. Клуб снял в видео только Килиана Мбаппе.
Никто из других звезд команды, помимо Мбаппе, не попал в видео. Килиан выложил инстаграм-историю в которой объяснил ситуацию и заявил, что не согласен с роликом.
"Я только что посмотрел видео о продлении абонементов. Меня не проинформировали о содержании интервью. Это выглядело как обычное интервью для маркетинга.
Я не согласен с публикацией этого видео. Вот почему я борюсь за индивидуальные имиджевые права.
"ПСЖ" – большой клуб и большая семья, но это точно не "Килиан Сен-Жермен", – написал форвард.
Напомним, что Килиан Мбаппе отстаивал право управлять своими имиджевыми правами самостоятельно во время продления контракта. Игрок хочет сам контролировать в какой рекламе он хочет появляться, а в какой нет.
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