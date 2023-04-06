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СМИ: Месси смотрел Эль Класико и слышал, как фанаты скандировали его имя

Франция
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(4 голосов)

Сигнал услышан?

СМИ: Месси смотрел Эль Класико и слышал, как фанаты скандировали его имя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси смотрел Эль Класико в ответном матче полуфинала Кубка Короля 5-го апреля, сообщает La Vanguardia. На 10-ой минуте встречи болельщики скандирвали "Месси! Месси!".

Сообщается, что аргентинец слышал эти кричалки.

"Барселона" разгромно уступила на Камп Ноу (0:4) и вылетела из Кубка Короля. Тем не менее, Лионель должен был услышать желание болельщиков своего бывшего клуба, чтобы он вернулся.

Напомним, что Лео так и не принял предложение контракта от "ПСЖ". Некоторые источники сообщают, что игрок ждет конкретного предложения "Барселоны", прежде чем решать с "Парижем".

Читайте также Директор Барселоны о возвращении Месси: Мы занимаемся своими делами, а он своими. Никто не знает что ждет в будущем

Также сообщалось, что игрок отверг предложение в 400 миллионов евро от "Аль-Хиляля" и не хочет переходить в Саудовскую Аравию.

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В статье: Лионель Месси Эль Класико Барселона
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
06.04.2023 в 22:12
А я подумава, що то було Гаааааа-віііі , Гаааавіііі )
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