СМИ: Месси смотрел Эль Класико и слышал, как фанаты скандировали его имя

Лионель Месси смотрел Эль Класико в ответном матче полуфинала Кубка Короля 5-го апреля, сообщает La Vanguardia. На 10-ой минуте встречи болельщики скандирвали "Месси! Месси!".

Сообщается, что аргентинец слышал эти кричалки.

"Барселона" разгромно уступила на Камп Ноу (0:4) и вылетела из Кубка Короля. Тем не менее, Лионель должен был услышать желание болельщиков своего бывшего клуба, чтобы он вернулся.

Напомним, что Лео так и не принял предложение контракта от "ПСЖ". Некоторые источники сообщают, что игрок ждет конкретного предложения "Барселоны", прежде чем решать с "Парижем".

Также сообщалось, что игрок отверг предложение в 400 миллионов евро от "Аль-Хиляля" и не хочет переходить в Саудовскую Аравию.

