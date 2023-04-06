Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Месси смотрел Эль Класико и слышал, как фанаты скандировали его имя
Сигнал услышан?
Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси смотрел Эль Класико в ответном матче полуфинала Кубка Короля 5-го апреля, сообщает La Vanguardia. На 10-ой минуте встречи болельщики скандирвали "Месси! Месси!".
Сообщается, что аргентинец слышал эти кричалки.
"Барселона" разгромно уступила на Камп Ноу (0:4) и вылетела из Кубка Короля. Тем не менее, Лионель должен был услышать желание болельщиков своего бывшего клуба, чтобы он вернулся.
Напомним, что Лео так и не принял предложение контракта от "ПСЖ". Некоторые источники сообщают, что игрок ждет конкретного предложения "Барселоны", прежде чем решать с "Парижем".
Также сообщалось, что игрок отверг предложение в 400 миллионов евро от "Аль-Хиляля" и не хочет переходить в Саудовскую Аравию.
Lionel Messi watched the Clasico on TV yesterday. He noticed 95,000 fans chanting his name.— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 6, 2023
— @LaVanguardia pic.twitter.com/fKifxKUCpu
Популярное сейчас
- Официально. Лэмпард – новый главный тренер Челси
- Макрон – Си Цзиньпину: Я могу рассчитывать на вас в том, что вы приведете Россию в чувство
- Анчелотти подготовил сюрприз игрокам после разгрома над Барсой. ВИДЕО реакции мадридцев
- Челси vs Ливерпуль, снова Эль-Класико и Вернидуб против Зари. Расписание футбола на 3-9 апреля
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО
Новости по теме
- 00:02 Зарубежные Директор Барселоны о возвращении Месси: Мы занимаемся своими делами, а он своими. Никто не знает что ждет в будущем
- 17:09 Зарубежные Назначен судья на Эль Класико. Оба клуба в прошлом были недовольны его работой
- 22:51 Зарубежные Легенда. Бускетс стал рекордсменом по матчам в Эль Класико