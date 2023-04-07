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Сыграет ли Соболь? Ланс - Страсбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Ланс - Страсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
Как ни крути, а это не рядовой матч чемпионата Франции. "Ланс" – один из лидеров турнира; команда, являющаяся главным преследователем ПСЖ, отставая только на шесть очков (Как и "Марсель"). В конце концов, это команда, имеющая исторический шанс оказаться в группе Лиги чемпионов.
А по ту сторону – аутсайдер, борющийся за выживание. И в составе которого выступает украинец Эдуард Соболь. Выйдет ли он на поле? Если выйдет – как сыграет? Обязательно узнаем.
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Игра запланирована на пятницу, седьмое апреля. Начало – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Лиги 1 в Украине.
Чемпионат Франции. 30-й тур. 07.04.2023
"Ланс" 22:00 "Страсбург"
Ланс. Стадион "Боллар-Делилес"
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