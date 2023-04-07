Барселона сделает предложение Месси, если Ла Лига одобрит клубный план сокращения зарплат

"Барселона" составила план действий по возвращению Лионеля Месси в клуб. Вся проблема только в финансовом фэйр-плей.

Сначала руководство "сине-гранатовых" встретиться с представителями Ла Лиги и продемонстрирует свой план сокращения зарплат и продажи футболистов, чтобы вписаться в ограничения, установленные в чемпионате Испании.

Если Ла Лига одобрит план, в котором будет учитываться возвращение Лионеля Месси, "Барселона" начнет переговоры по контракту аргентинца. Сообщается, что соглашение не будет "астрономическим". Месси предложат контракт на один год.

Примечательно, что Хави полностью за возвращение Лео. Он считает аргентинца лучшим игроком в мире.

Отмечается, что требование от "Барселоны" к Месси – прекращение переговоров с "ПСЖ".

Отметим, что ранее Лео дважды отверг предложение контракта от "Парижан".