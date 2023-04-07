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Барселона сделает предложение Месси, если Ла Лига одобрит клубный план сокращения зарплат

Франция
(1 голосов)

Хави хочет, чтобы аргентинца вернули

Барселона сделает предложение Месси, если Ла Лига одобрит клубный план сокращения зарплат

instagram.com/leomessi

Новина українською

"Барселона" составила план действий по возвращению Лионеля Месси в клуб. Вся проблема только в финансовом фэйр-плей.

Сначала руководство "сине-гранатовых" встретиться с представителями Ла Лиги и продемонстрирует свой план сокращения зарплат и продажи футболистов, чтобы вписаться в ограничения, установленные в чемпионате Испании.

Если Ла Лига одобрит план, в котором будет учитываться возвращение Лионеля Месси, "Барселона" начнет переговоры по контракту аргентинца. Сообщается, что соглашение не будет "астрономическим". Месси предложат контракт на один год.

Примечательно, что Хави полностью за возвращение Лео. Он считает аргентинца лучшим игроком в мире.

Отмечается, что требование от "Барселоны" к Месси – прекращение переговоров с "ПСЖ".

Отметим, что ранее Лео дважды отверг предложение контракта от "Парижан".

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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига
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Источник:
sport.es/es/noticias/barca/pasos-dara-barca-fichaje-messi-85732228 sport.es

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Комментарии (3)
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Campeón
07.04.2023 в 19:06
закон один для всіх. які можуть бути переговори з леприконом з дефіцитом по зп в 150млн? схоже на те, що ці "домовленості" з ЛаЛігою, якщо вони відбудуться, будуть мати корупційну складову
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Барселиниуc (землянин)
07.04.2023 в 18:59
Возвращайся в Барсу Лео, будешь нашим королём. Эх раз, да ещё раз, да ещё много раз нальём.
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Campeón
07.04.2023 в 19:08
як не вистачало флегматичного виразу обличчя карліка під час останнього ель класіко
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