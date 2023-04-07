Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глава УЕФА: Без Месси Аргентина не дошла бы и до 1/4 финала чемпионата мира. В финале я думал что все решено и Кубок принадлежит Лео
Признание от Чеферина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналисты Себастьян Фест из Аргентины и Александр Джуйяр из Франции на этой неделе опубликовали в Аргентине книгу о жизни Лионеля Месси Messiánicо. В ней приводятся слова главы УЕФА Александра Чеферина о капитане сборной "альбиселесте", завоевавшей Кубок мира в прошлом году.
"Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.
Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции", – приводятся в книге слова Чеферина.
Также в книге приводятся слова Александра Чеферина об Эмилиано Мартинесе. Он считает жест голкипера на церемонии награждения "отвратительным", а насмешки над Килианом Мбаппе "примитивными".
"Так не должно быть. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен. Ты можешь быть идеальным вратарем, но если ты нехороший человек...", – говорит глава УЕФА.
Популярное сейчас
- Артем Кравец: Я изменил свое мнение, что Украина вряд ли вернет Крым
- Известна дата и время украинского Классико. Обнародовано расписание 22-го тура УПЛ
- В Минобороны Словакии считают, что российские специалисты могли намеренно сломать их МиГ-29
- Пети прокомментировал освистывание Месси: Это оскорбление футбола. Я бы советовал Лео уходить отсюда
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- Красотка дня. Шикарная вторая половинка национального героя Шотландии. ФОТО