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Глава УЕФА: Без Месси Аргентина не дошла бы и до 1/4 финала чемпионата мира. В финале я думал что все решено и Кубок принадлежит Лео

Франция
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(4 голосов)

Признание от Чеферина

Глава УЕФА: Без Месси Аргентина не дошла бы и до 1/4 финала чемпионата мира. В финале я думал что все решено и Кубок принадлежит Лео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналисты Себастьян Фест из Аргентины и Александр Джуйяр из Франции на этой неделе опубликовали в Аргентине книгу о жизни Лионеля Месси Messiánicо. В ней приводятся слова главы УЕФА Александра Чеферина о капитане сборной "альбиселесте", завоевавшей Кубок мира в прошлом году.

"Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.

Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции", – приводятся в книге слова Чеферина.

Также в книге приводятся слова Александра Чеферина об Эмилиано Мартинесе. Он считает жест голкипера на церемонии награждения "отвратительным", а насмешки над Килианом Мбаппе "примитивными".

"Так не должно быть. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен. Ты можешь быть идеальным вратарем, но если ты нехороший человек...", – говорит глава УЕФА.

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В статье: Лионель Месси УЕФА Александер Чеферин
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Источник:
espndeportes.espn.com

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
07.04.2023 в 23:32
А про суддів не хочеш розповісти? Скільки коштувала ця «перемога» мессі?
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Spokoyno (Київ)
07.04.2023 в 23:13
ТАК саме тому, що Мессі надихав власною жагою до перемоги гравців збірної Аргентини, дозволила їй виграти чемпіонат світу! Так КС виграв не суперзірка Ліонель, а натхненна своїм лідером КОМАНДА! Ну і недолугій жест Мартінеса то ганьба... Нехай би поміркував чи побажав він таке побачити від власної дитини Не думаю, що є хоч одна дитина, яка завжди задоволена поведінкою своїх батьків
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