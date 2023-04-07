Глава УЕФА: Без Месси Аргентина не дошла бы и до 1/4 финала чемпионата мира. В финале я думал что все решено и Кубок принадлежит Лео

Журналисты Себастьян Фест из Аргентины и Александр Джуйяр из Франции на этой неделе опубликовали в Аргентине книгу о жизни Лионеля Месси Messiánicо. В ней приводятся слова главы УЕФА Александра Чеферина о капитане сборной "альбиселесте", завоевавшей Кубок мира в прошлом году.

"Без Месси Аргентина не дошла бы даже до четвертьфинала чемпионата мира. Когда не не знаешь, что делать на поле, нужно отдавать мяч Месси.

Я был уверен, что в фантастическом финале все решено, что кубок уже принадлежит Месси. И в итоге это было заслуженно, Аргентина была лучше Франции", – приводятся в книге слова Чеферина.

Также в книге приводятся слова Александра Чеферина об Эмилиано Мартинесе. Он считает жест голкипера на церемонии награждения "отвратительным", а насмешки над Килианом Мбаппе "примитивными".