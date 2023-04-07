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Соболь попал в старт Страсбура на матч с Лансом

Франция
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Эдуард не выходил в старте с 5-го марта

Соболь попал в старт Страсбура на матч с Лансом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эдуард Соболь начнет с первых минут матч "Страсбура" против "Ланса". Встреча начнется в 22:00.

В последний раз Соболь выходил в старте на матч Лиги 1 против "Бреста" 5-го апреля. После украинец выходил на замену в поединках против "Марселя" (2:2), "Осера" (2:0) и "Монако" (3:4).

Соболь провел после трансфера из "Брюгге" за "Страсбур" 10 матчей и отдал 1 голевую передачу.

"Страсбур" занимает 16-е место в Лиге 1. У клуба равное количество очков с 17-м "Осером", который идет в зоне вылета.

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В статье: Эдуард Соболь Лига 1 Страсбур Ланс
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