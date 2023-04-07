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Соболь попал в старт Страсбура на матч с Лансом
Эдуард не выходил в старте с 5-го марта
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдуард Соболь начнет с первых минут матч "Страсбура" против "Ланса". Встреча начнется в 22:00.
В последний раз Соболь выходил в старте на матч Лиги 1 против "Бреста" 5-го апреля. После украинец выходил на замену в поединках против "Марселя" (2:2), "Осера" (2:0) и "Монако" (3:4).
Соболь провел после трансфера из "Брюгге" за "Страсбур" 10 матчей и отдал 1 голевую передачу.
"Страсбур" занимает 16-е место в Лиге 1. У клуба равное количество очков с 17-м "Осером", который идет в зоне вылета.
???? #RCLRCSA | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le ???????????????? ???????? ????????́???????????????? du Racing sur la pelouse du @RCLens ! ⚔️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 7, 2023
???? Suivez le match en direct commenté ici ⤵️
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