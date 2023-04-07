Франция
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Лига 1. Ланс чуть не упустил победу в матче со Страсбургом Соболя
Команда гостей смогла отыграть лишь один гол
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 30-й тур
Ланс - Страсбург 2:1
Голы: Франковски 11, Медина 64 - Гамейро 84
Ланс: Самба, Медино, Дансо, Градит, Фофана, Франковски, Самед, Сотока, Фульджини, Опенда, Томассон.
Страсбург: Сесл, Дукуре, Ньямси, Джику, Соболь, Сиссоко, Диарра, Гильбер, Сансон, Беллагарде, Диалло.
Предупреждения: Самед 45 - Беллагарде 23, Джику 79, Перрен 88.
Удаление: Диалло 90+4
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