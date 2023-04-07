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Лига 1. Ланс чуть не упустил победу в матче со Страсбургом Соболя

Франция
(1 голосов)

Команда гостей смогла отыграть лишь один гол

Лига 1. Ланс чуть не упустил победу в матче со Страсбургом Соболя

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 30-й тур

Ланс - Страсбург 2:1

Голы: Франковски 11, Медина 64 - Гамейро 84

Ланс: Самба, Медино, Дансо, Градит, Фофана, Франковски, Самед, Сотока, Фульджини, Опенда, Томассон.

Страсбург: Сесл, Дукуре, Ньямси, Джику, Соболь, Сиссоко, Диарра, Гильбер, Сансон, Беллагарде, Диалло.

Предупреждения: Самед 45 - Беллагарде 23, Джику 79, Перрен 88.

Удаление: Диалло 90+4

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В статье: Лига 1 Страсбур Ланс
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