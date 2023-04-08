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Президент ПСЖ провел беседу с игроками на фоне плохих результатов команды
Аль-Хелаифи посетил утреннюю тренировку команды
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи лично попресутствовал на тренировке клуба перед матчем с "Ниццей". После тренировки глава клуба собрал всех футболистов и напомнил, что они должны бороться за эмблему.
Также Нассер обсудил тренировку с главным тренером команды Кристофом Галтье. Он хотел продемонстрировать ему поддержку.
Также Аль-Хелаифи пообщался со спортивным директором команды Луишем Кампушем.
"ПСЖ" проиграл два последних матча Лиги 1. Отрыв в турнирной таблице от второго "Ланса" всего 3 очка, но у "Парижан" ещё есть матч в запасе.
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