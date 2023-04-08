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Президент ПСЖ провел беседу с игроками на фоне плохих результатов команды

Франция
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Аль-Хелаифи посетил утреннюю тренировку команды

Президент ПСЖ провел беседу с игроками на фоне плохих результатов команды

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

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Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи лично попресутствовал на тренировке клуба перед матчем с "Ниццей". После тренировки глава клуба собрал всех футболистов и напомнил, что они должны бороться за эмблему.

Также Нассер обсудил тренировку с главным тренером команды Кристофом Галтье. Он хотел продемонстрировать ему поддержку.

Также Аль-Хелаифи пообщался со спортивным директором команды Луишем Кампушем.

"ПСЖ" проиграл два последних матча Лиги 1. Отрыв в турнирной таблице от второго "Ланса" всего 3 очка, но у "Парижан" ещё есть матч в запасе.

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В статье: Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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