ПСЖ контактировал с Беллингемом по поводу возможного перехода

"ПСЖ" контактировал с полузащитником дортмундской "Боруссии" Джудом Беллингемом по поводу перехода во французский клуб.

Парижский клуб вступил в борьбу с "Реалом" за английского футболиста. Известно, что представители Беллингема месяц назад были в Мадриде и общались с руководством "сливочных".

Утверждается, что "ПСЖ" начал проявлять интерес к Джуду из-за неопределённости по поводу будущего форварда команды Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что сам Беллингем хотел бы перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, где он будет главным действующим лицом.