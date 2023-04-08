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ПСЖ контактировал с Беллингемом по поводу возможного перехода
Трансфер может случиться уже летом
Фото: Bundesliga, Twitter
"ПСЖ" контактировал с полузащитником дортмундской "Боруссии" Джудом Беллингемом по поводу перехода во французский клуб.
Парижский клуб вступил в борьбу с "Реалом" за английского футболиста. Известно, что представители Беллингема месяц назад были в Мадриде и общались с руководством "сливочных".
Утверждается, что "ПСЖ" начал проявлять интерес к Джуду из-за неопределённости по поводу будущего форварда команды Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что сам Беллингем хотел бы перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, где он будет главным действующим лицом.
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