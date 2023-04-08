Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб из Саудовской Аравии продолжает работать над переходом Серхио Рамоса
37-летний футболист может впервые сыграть в команде за пределами Европы
Фото: twitter.com/PSG_inside
Испанский центральный защитник "Пари Сен-Жермен" может вскоре сменить клуб. Над его переходом продолжает работать "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб с Ближнего Востока хочет подписать защитника на правах свободного агента. Контракт Рамоса с ПСЖ истекает уже следующим летом.
Серхио проводит свой второй сезон в составе парижского гранда. В его активе 49 матчей за "Пари Сен-Жермен". Это уже больше, чем он сыграл за свою родную "Севилью" (45). В "Реале" испанец принял участие в 671 поединке.
Эти три клуба были единственными в его карьере. "Аль-Хиляль" может стать первой командой для испанца не из Европы. Кстати, в "Аль-Насре" в чемпионате Саудовской Аравии играет бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду. Пока клуб португальца идет на втором месте в первенстве, "Аль-Хиляль" занимает четвертую позицию. Между командами разрыв в семь очков.
Популярное сейчас
- Соболь провел весь матч против одного из лидеров Лиги 1. За 90 минут у него один подкат и два удачных дриблинга
- Долгожданная победа Ворсклы, ничейный день в Милане. Главные новости за 7 апреля
- Венсан Компани вернул Бернли в АПЛ
- СМИ: Месси смотрел Эль Класико и слышал, как фанаты скандировали его имя
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО