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Клуб из Саудовской Аравии продолжает работать над переходом Серхио Рамоса

Франция
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37-летний футболист может впервые сыграть в команде за пределами Европы

Клуб из Саудовской Аравии продолжает работать над переходом Серхио Рамоса

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Испанский центральный защитник "Пари Сен-Жермен" может вскоре сменить клуб. Над его переходом продолжает работать "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб с Ближнего Востока хочет подписать защитника на правах свободного агента. Контракт Рамоса с ПСЖ истекает уже следующим летом.

Серхио проводит свой второй сезон в составе парижского гранда. В его активе 49 матчей за "Пари Сен-Жермен". Это уже больше, чем он сыграл за свою родную "Севилью" (45). В "Реале" испанец принял участие в 671 поединке.

Эти три клуба были единственными в его карьере. "Аль-Хиляль" может стать первой командой для испанца не из Европы. Кстати, в "Аль-Насре" в чемпионате Саудовской Аравии играет бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду. Пока клуб португальца идет на втором месте в первенстве, "Аль-Хиляль" занимает четвертую позицию. Между командами разрыв в семь очков.

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В статье: Серхио Рамос Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Nico Schira

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