Ницца – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Два поражения "Пари Сен-Жермен" в чемпионате подряд помогли "Лансу" подобраться к команде Галтье на расстояние в три очка. Впереди у парижан девять матчей, и осечка в каждом следующем будет увеличивать мотивацию конкурентов и усугублять ситуацию ПСЖ. Сегодня Месси и компания будут противостоять "Ницце", которая идет вплотную с зоной еврокубков.

Чемпионат Франции, 30-й тур

8 апреля, 22:00

"Ницца" - "Пари Сен-Жермен"