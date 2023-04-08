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Ницца – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Парижанам отступать нельзя
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images
Два поражения "Пари Сен-Жермен" в чемпионате подряд помогли "Лансу" подобраться к команде Галтье на расстояние в три очка. Впереди у парижан девять матчей, и осечка в каждом следующем будет увеличивать мотивацию конкурентов и усугублять ситуацию ПСЖ. Сегодня Месси и компания будут противостоять "Ницце", которая идет вплотную с зоной еврокубков.
Чемпионат Франции, 30-й тур
8 апреля, 22:00
"Ницца" - "Пари Сен-Жермен"
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