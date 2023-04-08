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Как Фонсека проиграл аутсайдеру. Видеообзор матча Анже – Лилль (1:0)
Анже - Лилль ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.04.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/DeFodi Images
В чемпионате Франции произошла сенсация. Один из аутсайдеров турнира "Анже" одолел "Лилль" Паулу Фонсеки. Очень несвоевременно команда португальского тренера оступилась, ведь есть угроза вылететь из зоны еврокубков. А до конца турнира не так уж много времени, чтобы исправить все ошибки.
Смотрите, как "Лилль" проиграл "Анже", в видеообзоре матча.
Лига 1, 30-й тур
Анже, Стад Жан Буин
"Анже" – "Лилль" 1:0
Гол: Шабанович 84
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