Как Фонсека проиграл аутсайдеру. Видеообзор матча Анже – Лилль (1:0)

В чемпионате Франции произошла сенсация. Один из аутсайдеров турнира "Анже" одолел "Лилль" Паулу Фонсеки. Очень несвоевременно команда португальского тренера оступилась, ведь есть угроза вылететь из зоны еврокубков. А до конца турнира не так уж много времени, чтобы исправить все ошибки.

Смотрите, как "Лилль" проиграл "Анже", в видеообзоре матча.

Лига 1, 30-й тур

Анже, Стад Жан Буин

"Анже" – "Лилль" 1:0

Гол: Шабанович 84