  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ницца – ПСЖ 0:2. Месси и Рамос возвращают Париж на победную тропу
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ницца – ПСЖ 0:2. Месси и Рамос возвращают Париж на победную тропу

Франция
Обновлено
(2 голосов)

Ветераны сделали разницу в равном поединке

Ницца – ПСЖ 0:2. Месси и Рамос возвращают Париж на победную тропу

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Лига 1, 30-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – ПСЖ 0:2

Голы: Месси 26, Рамос 76

Приезд Месси и компании на "Альянц Ривьеру" оборвал беспроигрышную "Ниццы" при Дидье Дегаре, оборвавшуюся на числе 13 в Лиге 1. Париж выдал посредственный матч, но на фоне провалов с "Ренном" (0:2) и "Лионом" (0:1) это можно назвать прогрессом. "Орлята" не заслуживали поражения, но исполнительское мастерство Месси, Рамоса и Доннаруммы позволили столичной команде отпраздновать первую победу в апреле.

Дегар явно не хотел расставаться с удачной серией, упаковав хозяев в серьёзный автобус (5-4-1). Но в отличии от эпохи Галтье, эта "Ницца" такой же надёжностью в обороне похвастаться не может. В середине тайма хозяева забыли в собственной штрафной Месси, и Лео забил свой 702-й гол в клубном европейском футболе, обогнав своего извечного визави Роналду.

Впрочем, за счёт универсальности Ндайшиме, после пропущенного "орлята" перестроились на 4-3-3, и хозяева мгновенно заиграли в приличный футбол. У Пепе и Моффи было по отличной возможности до перерыва, но длиннющий Доннарумма оба мяча забрал. После рестарта Джиджи наконец остался не у дел, но удар Данте с углового приняла на себя перекладина, и мячу не хватило считанных сантиметров, чтобы пролезть в зачарованные итальянцем ворота.

После ещё одного блестящего сейва Джиджи "Ницца" перестроилась на ещё более атакующий лад, но не успели хозяева организовать навалу, как Рамос забил с корнера. Как всегда, в самый нужный момент. Нехитрый розыгрыш стандарта закончился тем, что Серхио перевисел Ндайшиме в воздухе, и пробил в дальний угол. 0:2. Парижу осталось не проиграть "Лансу" на следующих выходных, и чемпионский титул от них никуда не денется.

Ницца: Шмейхель – Менди (Росарио, 68), Ндайшиме, Тодибо, Данте, Бар (Браими, 68) – Пепе, Рэмзи (Баркли, 83), Будауи (Лаборд, 75), Тюрам – Моффи (Буанани, 83)

ПСЖ: Доннарумма – Маркиньос, Рамос, Данилу – Хакими, Витинья, Саншеш (Фабиан, 10), Солер (Заир-Эмри, 89), Мендеш (Битшиабу, 77) – Месси, Мбаппе

Предупреждение: Тюрам 88

По теме
yellow-arrow
Фактор Месси. Ницца - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Как Фонсека проиграл аутсайдеру. Видеообзор матча Анже – Лилль (1:0)
yellow-arrow
Анже – Лилль 1:0. Крупнейший провал Фонсеки за год во Франции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
09.04.2023 в 00:21
Знову в героях ПСЖ одні і ті ж Головний Доннарумма, який дивовижними сейвами зберіг свої ворота недоторканими... Другий Мессі гол + пас. А "наказний лідер" навіть вбивчий момент не реалізував, який йому створив, той же Ліонель! Кіліану все ж таки треба власний вклад приблизити до своїх амбиций! Окладу Ну не можна маючи такий талант, швидкість в половині матчів показувати посередній футбол. P.S. Ну і що "знов не так", крім "дірявого" захисту", це бажання зіграти в нападі перш за все через Лео... Завтра на ветерані пару суперників "повиснуть", і що будете робити
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде