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Лига 1. Лион продолжает удивлять, Шаиби прервал белую полосу Монпелье

Франция
(1 голосов)

Ренн снова уступил, Тер-Закарян впервые проиграл

Лига 1. Лион продолжает удивлять, Шаиби прервал белую полосу Монпелье

Фото: Ligue 1 Uber Eats, Twitter

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Лига 1. 31-й тур

Лион – Ренн 3:1

Голы: Толиссо 60, Ляказетт 68, Барколя 79 – Гуири 11

Монпелье – Тулуза 1:2

Гол: Ваи 88 – Даллинга 31, Шаиби 85

Реймс – Брест 1:1

Голы: Балогун 90+1 (п) – Ле-Мелу 6

Аяччо – Осер 0:3

Голы: Туре 3, да Кошта 6, Альфонс 45+2 (аг)

Труа – Клермон 0:2

Голы: Чам 30, Гастьен 30

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