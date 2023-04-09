Франция
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Лига 1. Лион продолжает удивлять, Шаиби прервал белую полосу Монпелье
Ренн снова уступил, Тер-Закарян впервые проиграл
Фото: Ligue 1 Uber Eats, Twitter
Лига 1. 31-й тур
Лион – Ренн 3:1
Голы: Толиссо 60, Ляказетт 68, Барколя 79 – Гуири 11
Монпелье – Тулуза 1:2
Гол: Ваи 88 – Даллинга 31, Шаиби 85
Реймс – Брест 1:1
Голы: Балогун 90+1 (п) – Ле-Мелу 6
Аяччо – Осер 0:3
Голы: Туре 3, да Кошта 6, Альфонс 45+2 (аг)
Труа – Клермон 0:2
Голы: Чам 30, Гастьен 30
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