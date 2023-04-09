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Лорьян - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команде Малиновского необходимо догонять Ланс
Фото: twitter.com/OM_Officiel / Автор невідомий
"Марсель" с середины февраля не имеет серии двух побед подряд. Из-за постоянных осечек команда, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, уже потеряла второе место и отстает от "Ланса" на три очка, который свой поединок текущего тура уже выиграл. "Лорьян" в течение последнего месяца отбирал очки у "Ниццы" и "Лиона", идущих выше в таблице. Поэтому списывать до стартового свистка десятую команду Лиги 1 не стоит.
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Чемпионат Франции 30-й тур
9 апреля. Начало в 22:00
"Лорьян" - "Марсель"
Трансляция – MEGOGO
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