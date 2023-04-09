Франция
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Лига 1. Марсель пресно сыграл в нулевую ничью с Лорьяном без Малиновского в старте
Украинец вышел на поле лишь на 81-й минуте
Фото: om.fr
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 30-й тур
Лорьян - Марсель 0:0
Лорьян: Манноне, Ле Голф, Маите, Талби, Йонгва, Катлин, Понго, Макенго, Аушиш, Фавр, Дьенг.
Марсель: Лопес, Жиго, Балерди, Колашинац, Клаусс, Тавареш, Верету, Ронжье, Гендузи, Ундер, Санчес.
Предупреждения: Малиновский 85, Балерди 87
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