  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Марсель пресно сыграл в нулевую ничью с Лорьяном без Малиновского в старте
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Марсель пресно сыграл в нулевую ничью с Лорьяном без Малиновского в старте

Франция
(1 голосов)

Украинец вышел на поле лишь на 81-й минуте

Лига 1. Марсель пресно сыграл в нулевую ничью с Лорьяном без Малиновского в старте

Фото: om.fr

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 30-й тур

Лорьян - Марсель 0:0

Лорьян: Манноне, Ле Голф, Маите, Талби, Йонгва, Катлин, Понго, Макенго, Аушиш, Фавр, Дьенг.

Марсель: Лопес, Жиго, Балерди, Колашинац, Клаусс, Тавареш, Верету, Ронжье, Гендузи, Ундер, Санчес.

Предупреждения: Малиновский 85, Балерди 87

По теме
yellow-arrow
Малиновский отыграл 9 минут в ничейном матче с Лорьяном
yellow-arrow
Лорьян - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Марсель Малиновского приехал в Лорьян. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян Руслан Малиновский Лига 1 Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде