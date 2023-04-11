ПСЖ следит за защитником Ниццы. Раньше он играл в Барселоне

"ПСЖ" готов купить 23-летнего центрального защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. Спортивный директор клуба Луиш Кампуш следит за фуллбеком с начала сезона.

Клуб готов активизировать роботу над трансфером в ближайшие недели.

Кампуша интересуют именно такие игроки: молодые французы с очевидными признаками прогресса.

Сообщается, что за игроком следят также в Англии и в Италии.

В этом сезоне Тодибо провел 38 матчей. Защитник оценивается в 30 миллионов евро.

Тодибо выступал за "Барселону" с января 2019-го по июль 2021-го. Защитник большую часть времени провел в арендах и сыграл за "сине-гранатовых" всего в 5 матчах.