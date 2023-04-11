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ПСЖ следит за защитником Ниццы. Раньше он играл в Барселоне
В "Барсе" закрепиться не удалось
Фото: twitter.com/ogcnice
"ПСЖ" готов купить 23-летнего центрального защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. Спортивный директор клуба Луиш Кампуш следит за фуллбеком с начала сезона.
Клуб готов активизировать роботу над трансфером в ближайшие недели.
Кампуша интересуют именно такие игроки: молодые французы с очевидными признаками прогресса.
Сообщается, что за игроком следят также в Англии и в Италии.
В этом сезоне Тодибо провел 38 матчей. Защитник оценивается в 30 миллионов евро.
Тодибо выступал за "Барселону" с января 2019-го по июль 2021-го. Защитник большую часть времени провел в арендах и сыграл за "сине-гранатовых" всего в 5 матчах.
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